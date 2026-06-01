El centro de salud “Villa Hermosa” celebra su 25° aniversario

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Atencia, hizo llegar un afectuoso saludo a todo el personal que, desde hace un cuarto de siglo, trabaja comprometidamente en el cuidado de la salud de la comunidad.

El centro de salud “Villa Hermosa” cumple este 6 de junio 25 años de labor ininterrumpida al servicio de la comunidad, brindando prestaciones integrales de salud a los vecinos de ese populoso barrio capitalino y de las zonas aledañas.

Desde su puesta en funcionamiento, el 6 de junio de 2001, este efector sanitario se ha consolidado como un espacio fundamental para la atención, promoción de la salud y prevención de enfermedades, acompañando a miles de familias con una atención cercana, humana y de calidad.

Con motivo de este nuevo aniversario, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, expresó: “Quiero hacer llegar mi más cálido saludo y reconocimiento a todo el equipo de salud del centro de salud ‘Villa Hermosa’, que hoy celebra 25 años de servicio permanente y comprometido con el bienestar de la población”.

Asimismo, destacó “la dedicación, el profesionalismo y la vocación con que cada uno de sus integrantes desempeña diariamente su tarea, brindando respuestas oportunas y una atención integral a quienes acuden en busca de asistencia sanitaria”.

En ese marco, recordó que el 19 de septiembre de 2025 el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, dejó inaugurada la obra de refacción y ampliación integral del centro de salud, una inversión que permitió fortalecer su infraestructura, ampliar los servicios y optimizar las condiciones de atención para los pacientes y, al mismo tiempo, para el trabajo que lleva a cabo el personal.

Finalmente, Atencia puso en valor el rol que cumple este establecimiento dentro de la red pública provincial de salud, señalando que “su crecimiento sostenido a lo largo de estos 25 años refleja el compromiso permanente del Gobierno de Formosa con el fortalecimiento del sistema sanitario y con el acceso equitativo a una salud pública gratuita y de calidad para todos los formoseños”.



