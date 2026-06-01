Detuvieron a cinco personas con causas pendientes ante la Justicia

• Los procedimientos se concretaron en esta ciudad y el interior provincial

Policías de distintas dependencias aprehendieron a cuatro sujetos y una mujer que registraban pedidos de captura o causas judiciales en trámite, en la ciudad de Formosa, Las Lomitas, Pirané y Clorinda.

El primer procedimiento se concretó cuando integrantes de la Zona Cuatro del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a un hombre durante un operativo de control vehicular en la avenida Nicolás Avellaneda y calle José María Uriburu, del barrio San Juan Bautista de la ciudad de Formosa.

Al verificar sus datos, constataron que tenía pedido de captura en una causa por “Lesiones leves calificadas por la relación de pareja”, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional Segunda y quedó a disposición de la Justicia.

Luego, miembros de la Brigada de Investigaciones de Unidad Regional Tres realizaron dos aprehensiones el sábado último en Clorinda: detuvieron en el barrio Porteño Norte y barrera a una joven de 26 años, imputada en una causa por el delito de “Daño”, y demoraron a otro sujeto de 56 años por “lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”, ambos con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de la Segunda Circunscripción Judicial.

Po otra parte, el sábado a las 23:50 horas, el personal del Comando Radioeléctrico Operativo de Pirané detuvo sobre la avenida 9 de Julio y calle Alem a un hombre de 28 años, involucrado en el delito de “Hurto en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5 de la provincia.

Por último, a las 12:50 de este domingo, efectivos del Comando Radioeléctrico Las Lomita identificaron en el barrio Nueva Esperanza a un hombre de 27 años y confirmaron que está imputado en una causa judicial por “Abuso sexual”.

En todos los casos, se los notificó de su situación legal y quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.



