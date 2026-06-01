Distrito Cinco: Una joven lesionó a su pareja con un arma blanca y la detuvieron

• La víctima fue trasladada e intervenida quirúrgicamente en el Hospital Central

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial Zona Ocho y de la Delegación Distrito Cinco aprehendieron a una joven que le provocó una herida punzocortante a su pareja con un cuchillo de cocina, en la zona que afectó el tórax y el abdomen.

El hecho ocurrió este martes último, alrededor de las 22:00 horas, en una vivienda del barrio 7 de Mayo, donde los uniformados constataron que un hombre estaba herido y el personal del SIPEC lo trasladó primero al Hospital Distrital N° 8 y luego derivado al Hospital Central, donde lo intervinieron quirúrgicamente ante la herida en la zona toracoabdominal izquierda.

De inmediato, los policías aprehendieron a la pareja de la víctima, que fue señalada como la presunta autora del caso y la trasladaron hasta la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







