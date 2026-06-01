De Vido sobre el primer cargamento de mineral de hierro: “Es un hito más del Modelo Formoseño que se hace realidad”

Esta producción generará más de tres mil puestos de trabajos directos e indirectos.

El presidente de REFSA, ingeniero Fernando De Vido, participó de la histórica llegada del primer cargamento de mineral de hierro en el Puerto de Formosa que contó con la presencia del gobernador Gildo Insfrán y aseguró que esta acción es “un hito más del Modelo Formoseño que se hace realidad”.

“Es muy importante y lo aplicamos como un hito porque esto forma la concreción de una planificación con todos los pasos. El Puerto de carga de la ciudad Formosa es parte de esos eslabones que integran la posibilidad de la transformación en valor agregado del mineral de hierro en su primer eslabón industrial, que es el arrabio”, sostuvo.

Y añadió que forma parte del proyecto político conducido por Insfrán porque “nos permite estar a la margen de la hidrovia, contar con la logística necesaria para que la inversión se realice en una planta y en ese marco desarrollar toda una cadena foresta-industrial productiva en nuestro interior provincial”.

En ese sentido, el funcionario detalló que esta producción generará más de 3200 puestos de trabajos directos e indirectos que se traducen en familia que acceden a un mercado laboral que permite este proceso industrial.

“Por eso decimos que este hito, que hoy en la concreción nos acompañó el Gobernador, es el arribo del primer cargamento de mineral de hierro que van a ser de seis mil toneladas”, indicó.

A su vez, De Vido explicó que, por año, precisarán 240 mil a 260 mil toneladas de mineral de hierro que se van a importar; y 60 mil toneladas de piedra caliza que es otra parte integrante del proceso industrial.

“Pero lo importante, también, es que en nuestro interior provincial se van a elaborar más de 350 mil toneladas de leña anuales. Es decir, vamos a estar hablando de 27 mil a 30 mil toneladas de leña mensuales que se van a poder procesar en carbón vegetal”, precisó.

Y agregó: “Con toda la cadena que esto significa de trabajo para la familia, de proceso industrial, de trabajos directos e indirectos; y hoy vemos que en nuestro interior provincial el Modelo Formoseño afincó y arraigó el desarrollo en nuestras áreas rurales, construyendo caminos, red eléctrica, fibra óptica, escuelas, centros de salud”.

De esta manera, ratificó el Presidente de REFSA, “vemos la integralidad en este proyecto”, es decir, “cómo se va insertando en el proceso que el Gobernador nos marcó siempre, los pasos que a cada sector nos toca cumplir”.

“Hoy estamos materializando el ingreso de prueba de seis mil toneladas de mineral de hierro en el Puerto de Formosa, que es un hecho histórico”, cerró.



