Enérgico reclamo de las Defensorías del Pueblo por subsidios para zonas cálidas





Se destacó que los Gobernadores del Bloque del Norte Grande en el CFI, exigieron al Gobierno Nacional oficialice el beneficio del régimen de “Zona Cálida”, “así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las Provincias del Norte”-El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, conjuntamente con el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Luis Ger, remitieron sendas Resoluciones Institucionales a las Presidencias de ambas Cámaras Legislativas del Congreso Nacional, a Comisiones Estratégicas y a todas las Defensorías del NEA y NOA con el objetivo de unificar un frente que defienda los derechos y la equidad federal de los usuarios del Norte Argentino, solicitando el rechazo a cualquier reducción regresiva del régimen denominado “Zona Fría” que beneficia a las Provincias del Sur en relación al precio del gas y demandaron la creación de una Tarifa Diferencial para “Zonas Cálidas” que comprenda a las Provincias del NEA y NOA, como así también, la ampliación de bloques subsidiados conforme condiciones climáticas reales y el reconocimiento de la “Pobreza Energética” como criterio rector de las políticas públicas. Señalaron que, la energía eléctrica no es un privilegio, sino un derecho esencial para una vida digna, además, una Argentina Federal, no puede construirse castigando a las provincias del norte y menos aún condenando a millones de argentinos a elegir entre alimentarse o soportar temperaturas extremas, sin acceso razonable a electricidad o gas. Denunciaron que las políticas públicas del Gobierno Nacional desconocen a la Argentina profunda, así como en el Sur el gas es indispensable para sobrevivir al frío extremo, en el Norte Argentino la energía eléctrica constituye una necesidad vital frente a temperaturas agobiantes que durante extensos períodos del año superan ampliamente los 40 grados de sensación térmica. Pretender analizar el consumo energético del NEA y NOA bajo parámetros diseñados desde la lógica centralista de CABA implica una grave injusticia social y federal. Los hogares del Norte Grande no consumen más electricidad por comodidad o lujo, lo hacen porque las condiciones climáticas los obligan a utilizar ventiladores, aires acondicionados, bombas de agua, sistemas básicos de ventilación para proteger la salud de niñas/os, adultos mayores y personas electrodependientes. De esta manera, una familia tipo registra consumos de entre 500 y 850 KWh mensuales utilizando únicamente electrodomésticos esenciales. Sin embargo, el esquema nacional fija bloques subsidiados absolutamente insuficientes para la realidad climática regional, provocando que millones de usuarios del norte argentino terminen pagando tarifas imposibles de afrontar. La consecuencia actual es dramática: numerosas familias destinan porcentajes desproporcionados de sus ingresos al pago de electricidad, afectando incluso recursos destinados a alimentación, medicamentos y otras necesidades. Resulta además inadmisible que mientras se proyectan restricciones y recortes para usuarios vulnerables, se contemplen mecanismos de compensación y alivio económico para grandes empresas distribuidoras como Edenor y Edesur. Por ello, no puede existir un modelo energético donde el ajuste recaiga sobre jubilados, trabajadores, sectores populares y provincias, mientras se preservan intereses corporativos concentrados. Por último, Gialluca destacó que el Gobernador de la Provincia de Formosa, Dr. Gildo Insfrán, junto a nueve mandatarios, entre ellos, Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Elías Suárez (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes)- pusieran sobre la mesa una agenda integral de reclamos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, unificando el reclamo regional para frenar el impacto del costo energético en los usuarios y reactivar obras de infraestructura indispensables para el desarrollo productivo del NEA y el NOA. La liga de mandatarios provinciales planteó formalmente al Poder Ejecutivo nacional la necesidad imperiosa de aplicar un esquema de compensación en las tarifas eléctricas para las provincias norteñas. El argumento central radica en las asimetrías climáticas que sufre la región: debido a las extremas y prolongadas altas temperaturas, el consumo de energía eléctrica residencial e industrial es significativamente elevado, lo que pulveriza los ingresos locales frente a las subas tarifarias implementadas por la Secretaria de Energía. El planteo energético, respaldado con firmeza por el bloque de gobernadores, busca replicar de manera inversa los beneficios fiscales y subsidios que actualmente poseen las provincias del sur y sectores de la Patagonia bajo el régimen de "Zona Fría". “Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte”, remarcaron. Asimismo, se abordó con extrema urgencia la paralización de las obras de infraestructura energética, vial y gasífera. En este sentido, los representantes de las provincias solicitaron al Gobierno Nacional concluya de manera inmediata la obra de reversión del Gasoducto Norte. Por otra parte, se expuso el deterioro del entramado vial federal, exigiéndose la reactivación de los planes de conservación para la recuperación de las rutas nacionales. Los gobernadores advirtieron que las calzadas en mal estado no solo elevan los costos logísticos para sacar la producción regional, sino que incrementan severamente los índices de siniestralidad y los riesgos de accidentes viales. Por último, el bloque de gobernadores advirtió en que el federalismo fiscal, el diálogo institucional y el acompañamiento recíproco entre la Nación y los distritos del interior son las únicas herramientas viables para asegurar la sustentabilidad económica del país.