Desbarataron un punto de venta de drogas y detuvieron a dos personas

• Incautaron 37 dosis fraccionadas de cocaína lista para la comercialización

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a una mujer y un hombre, secuestraron cocaína, dinero, teléfonos celulares y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, durante un allanamiento en una vivienda del barrio 20 de Julio de esta ciudad.

La investigación se desarrolló durante varias semanas y estuvo orientada a desarticular un presunto centro de comercialización de drogas al menudeo.

En el marco de las tareas investigativas, los policías demoraron previamente a un presunto comprador, a quien se le secuestró un envoltorio con cocaína.

Con las pruebas reunidas, el juez de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, ordenó el allanamiento del inmueble de una mujer investigada.

La medida judicial se concretó durante la tarde del viernes último, con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Formosa (GEOPF), donde se apresó a la principal investigada.

Como resultado del procedimiento, los policías secuestraron 37 dosis de cocaína; más de 90 mil pesos, dos teléfonos celulares de distintas marcas, bolsas de polietileno, recortes y otros elementos utilizados para el acondicionamiento y comercialización de drogas.

Durante la intervención también se dio participación a la Línea 102 de la Dirección de Niñez y Adolescencia, debido a la presencia de un menor en la vivienda; mientras que personal de Policía Científica realizó las actuaciones periciales y la documentación de los elementos secuestrados.

Los detenidos y los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.