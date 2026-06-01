Habilitaron un nuevo semáforo en Av. Senador Tomás y Av. Raúl Alfonsín en el Circuito Cinco

La Municipalidad capitalina, a través de su Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público, dejó habilitado en la mañana del jueves un nuevo semáforo en una transitada intersección de la zona norte de la ciudad, precisamente en Av. Senador Tomás y Av. Raúl Alfonsín.

Fabián López Ortiz, titular del área, comentó “hicimos las debidas modificaciones para dejar el trabajo a punto, con todas las instalaciones para el correcto funcionamiento, teniendo en cuenta también que ayer fue el Día de la Seguridad Vial, y esto viene a hacer un importante aporte para la gran cantidad de vecinos que circula por esta intersección, ocasión que quiero aprovechar pedir a los conductores respeto por el tránsito”, dijo. “Este punto va a funcionar de manera sincronizada con el de la avenida Maradona, que es una de las arterias principales de de la zona”.

“Desde la comuna a seguiremos trabajando con nuevos puntos semaforizados, por lo que vamos a avanzar en la brevedad con nuevas sincronizaciones por las avenidas Néstor Kirchner, González Lelong, Pantaleón Gómez y 9 de julio, siguiendo por la Av. Italia”, adelantó el funcionario.

“Desde esta gestión municipal a cargo del Intendente Jorge Jofré, a pesar de la situación económica a nivel nacional, seguimos avanzando con todo el equipo para otorgar más obras a vecinos y vecinas, destacando el trabajo de los operarios que nos acompañan, como los cooperativistas y empleados municipales, con quienes vamos al frente porque no debemos a la gente”, dijo López Ortiz para finalizar.



