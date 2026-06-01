Con exitosa participación se desarrolló el primer encuentro “CAMEFOR Conecta”

La presidenta de CAMEFOR, Norma Ríos, destacó el éxito del primer desayuno de trabajo “CAMEFOR Conecta”, una iniciativa que reunió a más de treinta socias y directivas de la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa con el objetivo de fortalecer vínculos, compartir experiencias y consolidar una red de acompañamiento y crecimiento empresarial.

“Estamos muy felices por la respuesta de nuestras asociadas. Este primer encuentro nos permitió escucharnos, conocernos más y reafirmar que el trabajo en red es una de las herramientas más valiosas para enfrentar los desafíos actuales”, expresó. Asimismo, adelantó que esta propuesta tendrá una frecuencia mensual y contará con la participación de coaches, profesionales y especialistas que brindarán herramientas para profundizar conocimientos, potenciar capacidades de liderazgo y fortalecer los lazos que unen a las mujeres empresarias de Formosa.

Ríos subrayó que el empoderamiento femenino empresarial continúa siendo uno de los pilares de CAMEFOR, promoviendo espacios de capacitación, vinculación y generación de oportunidades para emprendedoras, profesionales y empresarias de toda la provincia.

Finalmente, sostuvo que “en medio de una economía nacional sensible y compleja, las mujeres seguimos demostrando que la unión, la capacitación permanente y el trabajo en red son claves para crecer. Cuando compartimos experiencias, conocimientos y oportunidades, fortalecemos nuestros emprendimientos y contribuimos al desarrollo de toda la comunidad”.