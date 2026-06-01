Laguna Blanca: Detuvieron a varias personas involucradas en causas judiciales

Los procedimientos fueron realizados en el marco de investigaciones y órdenes judiciales vigentes

Efectivos de la Delegación Informaciones Policiales de Laguna Blanca detuvieron a varias personas involucradas en diferentes causas judiciales, además de concretar la captura de sujetos requeridos por la Justicia.

Las actuaciones se desarrollaron en los últimos días en el marco de tareas investigativas relacionadas con diversas causas sustanciadas en la Comisaría Laguna Blanca.

En una de las intervenciones, los investigadores lograron la detención de un hombre imputado en una causa por “Violación de Domicilio y Daño”, cuando se encontraba en la vía pública, sobre la intersección de las rutas Nacional N° 86 y Provincial N° 2.

Por otra parte, los efectivos avanzaron en la investigación de una causa por “Desobediencia Judicial”, donde un sujeto incumplió una medida de exclusión de hogar y prohibición de acercamiento.

Tras tareas de búsqueda, fue localizado y aprehendido en la vía pública, quedando a disposición de la Justicia.

En otro procedimiento, los investigadores realizaron tareas de vigilancia discreta en inmediaciones de un inmueble del barrio Evita de Laguna Blanca, donde lograron detener a un joven que registraba pedido de captura vigente ordenado por autoridades judiciales.

Asimismo, los policías dieron cumplimiento a una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución del Poder Judicial de la Provincia, procediendo a la captura de un condenado que incumplió las reglas de conducta impuestas oportunamente por la Justicia.

Los detenidos fueron trasladados en dependencias policiales, notificados de su situación legal y alojados en celda a disposición de la Justicia.