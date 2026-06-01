Justina Almirón destacó la importancia de la constancia y las redes de apoyo para el crecimiento empresarial

La socia fundadora de CAMEFOR (Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa) y presidenta de su Comité Consultivo, Justina Almirón, remarcó la importancia de mantenerse enfocada en el desarrollo de los emprendimientos y empresas, sosteniendo en el tiempo valores como la constancia, la perseverancia y la capacitación permanente. Asimismo, valoró el papel que cumplen las organizaciones empresariales como CAMEFOR, donde las mujeres encuentran espacios de formación, acompañamiento, intercambio de experiencias y generación de oportunidades para fortalecer sus proyectos.

Al reflexionar sobre su propio recorrido empresarial, Almirón señaló que el crecimiento no es producto de la suerte ni de soluciones mágicas, sino del esfuerzo diario, las decisiones acertadas y también de los errores que dejan enseñanzas valiosas. En ese sentido, recordó que comenzó con los recursos que tenía a disposición, entendiendo que no existe un momento perfecto para emprender, sino que el camino se construye con trabajo y determinación.

La dirigente empresarial destacó además la importancia de escuchar a los clientes, comprender sus necesidades y transformar cada observación en una oportunidad de mejora. “Los emprendimientos crecen cuando somos capaces de adaptarnos, aprender y brindar respuestas concretas a quienes confían en nosotros”, expresó.

Finalmente, sostuvo que los tropiezos forman parte del proceso de crecimiento y que la clave está en levantarse después de cada dificultad con más experiencia y conocimiento. “No se trata de ser perfectas, sino de ser constantes. Los pequeños esfuerzos sostenidos en el tiempo son los que terminan construyendo grandes resultados”, concluyó, alentando a las mujeres emprendedoras a aprovechar las redes de apoyo y colaboración que promueve CAMEFOR para seguir creciendo y generando desarrollo en sus comunidades.