Zabala ratificó su rechazo al pedido de intervención federal por injustificable

Consideró que es una “pérdida de tiempo” seguir debatiendo porque en la provincia “hay pleno funcionamiento de las instituciones”.

En diálogo con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR), la fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, se refirió al pedido de intervención federal realizado por el senador nacional libertario, Francisco Paoltroni y ratificó su rechazo al mismo por considerarlo “auténticamente un disparate”.

“Porque no existe ni tiene ninguno de los elementos que pudiese justificar una intervención, ni jurídico, ni de ningún tipo. Nada más que el deseo de sacar a un gobierno al que no le gana legítimamente en las urnas como corresponde”, sostuvo.

Y añadió: “Son barbaridades que no tienen realmente sentido porque no hay argumento jurídico ni político, porque hay pleno funcionamiento de las instituciones”.

En este punto, la letrada lamentó que le den tantas “vueltas” al tema porque “no tiene sentido” seguir debatiendo un pedido de intervención federal y consideró que “si a uno no le gusta un gobierno o política pública tiene que competir en elecciones y trabajar para tratar de cambiar”.

“Pero nunca recurrir a estos mecanismos y a estas artimañas que lo único que hacen es perjudicar con este tipo de actitudes, Pero está visto que como no se logra el éxito en las urnas, se sigue con este tipo de cuestiones”, apuntó.

Sobre el final, Zabala insistió en que “no tiene sentido” continuar el debate porque “es una pérdida de tiempo” mientras que el Gobernador “sigue gobernando y luchando por la provincia con un pueblo que lo acompaña”.



