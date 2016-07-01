“La unidad, la solidaridad y la organización vencen a cualquier adversidad”

Consideró que, en la actualidad, “estamos nuevamente ante la disyuntiva de Patria o colonia”.

La senadora nacional de Unión por la Patria (UxP), María Teresa González, brindó unas reflexiones en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, este lunes 25 y dijo que, esta fecha, invita a “repensar y entablar con nosotros mismos un verdadero diálogo que implica a las anteriores generaciones y a las futuras”.

“Estamos nuevamente en la misma disyuntiva: Patria o colonia. Y es hoy precisamente, este 25 de mayo, en donde hace 216 años, mujeres y hombres comprometidos con su tierra, con sus orígenes, con sus costumbres y por sobre todas las cosas, con su gran amor al territorio y a la patria, que se juzgaron definitivamente por ser independientes de toda dominación extranjera”, sostuvo.

Y añadió: “Esto, sin lugar a dudas, implicaba la independencia total y absoluta de España. Esos mismos valores, ese mismo ahínco, ese mismo brío de esos hombres y mujeres hoy tienen que ser rescatados por toda la población argentina”.

De este modo, la legisladora analizó que, en la actualidad, vuelven a “estar en juego” dominaciones extranjeras “tratando de apropiarse de recursos naturales, de minerales, de nuestras aguas, ríos, glaciares, la gran riqueza del subsuelo, traducida en petróleo, en litio y en minerales raros”.

“Y sin lugar a dudas, defender como nunca nuestra educación pública, salud pública, ciencia y tecnología, que fueron punta en toda Latinoamérica y en Europa misma. Nuestros profesionales están dispersados por todo el mundo, por su gran formación y su gran capacidad y su gran tecnicismo”, sostuvo.

Al mismo tiempo que, profundizó en que, “esos valores, esas características, esas virtudes debemos y tenemos que rescatar, por sobre todas las cosas, el dominio y poder del Estado para la salud pública, la educación pública, la ciencia y tecnología”.

“Estas características han hecho a la Argentina grande, que se destacó en el mundo. Y sin lugar a dudas hoy, a 216 años, tenemos que entender, de una buena vez, que la unidad, la solidaridad y la organización vencen a cualquier adversidad. Y hoy, como nunca, tenemos absolutamente todos que enfocarnos y tomar el camino hacia una patria libre, justa y soberana”, cerró.



