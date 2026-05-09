Barrio 17 de Octubre: Investigan el incendio intencional de un automóvil

• Afortunadamente los propietarios del inmueble no sufrieron lesiones

Integrantes de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini y del Cuerpo de Bomberos extinguieron el incendio generado en un automóvil estacionado en el garaje de una vivienda.

El caso ocurrió el domingo último, alrededor de las 22:40 horas, en un inmueble ubicado sobre calle Coronel Bogado del barrio 17 de Octubre, de la ciudad de Formosa.

De inmediato los bomberos llegaron al lugar y trabajaron para extinguir el incendio generalizado sobre el vehículo estacionamiento.

Luego se entrevistaron con el dueño del vehículo y su madre, quienes comentaron que escucharon ruidos fuera de la casa y al salir vieron que las llamas cubrían el auto, intentaron apagar el fuego por sus propios medios y llamaron a la Policía.

Después el perito del Cuerpo de Bomberos realizó las tareas profesionales y estableció que el incendio fue provocado de manera intencional.

El personal de SIPEC llegó al lugar y asistió en forma preventiva a la mujer, sin necesidad de ser trasladada a ningún nosocomio.

A todo esto, los integrantes de la dependencia policial y Policía Científica llevaron adelante las actuaciones procesales, con intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.