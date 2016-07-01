Vera: “Paoltroni es un mitómano, un enfermo de la mentira”

“Busca llamar la atención y trata de obtener un rédito personal”, fustigó al referirse al pedido de intervención federal de la provincia presentado por el libertario en el Congreso Nacional.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Rodrigo Vera, opinó sobre las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien calificó al senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, como “un mitómano, oportunista y mentiroso”, agregando que “nadie acompaña su proyecto” de intervención federal de Formosa.

En ese sentido, el legislador señaló a AGENFOR que esas expresiones que aluden a Paoltroni “ya las conocemos en el plano político, de que es un mitómano, un enfermo de la mentira; y las personas del ámbito productivo también saben que esta persona es así”.

Por eso, aseguró que el propósito de su proyecto de intervención a Formosa “es llamar la atención y tratar de obtener un rédito personal, ya que esto en absolutamente nada beneficia a la provincia”.

Incluso, reprobó contundente que “como senador oficialista a nivel nacional ya lleva hace tres años de mandato y no logró ninguna sola medida en favor de Formosa”, al contrario, solo realiza “estas actitudes payasescas, faltándole el respeto al pueblo formoseño”.

En definitiva, Vera sentenció que el objetivo del proyecto de intervención, básicamente, “es anular la autonomía provincial y tirar por el piso la soberanía del voto popular”, para que, “desde Buenos Aires, Javier Milei defina quién va a ser el que dirija el destino de Formosa”.

“Eso es algo que, como formoseños, de ninguna manera lo vamos a permitir”, dejó en claro, al concluir.



