Continúan las acciones de promoción y prevención en comunidades originarias del oeste de la provincia de Formosa

El Hospital de El Potrillo llevó adelante una jornada destinada a mujeres de la comunidad de San Andrés, en la cual se habló de la prevención del cáncer de cuello uterino, vacunación HPV y salud sexual y reproductiva.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desarrollando acciones de promoción y prevención en comunidades originarias del oeste provincial, acercando información y asesoramiento a la población para facilitar el acceso gratuito a los servicios esenciales de salud.

En ese marco, el jueves 21 de mayo se realizó una charla informativa y preventiva en la comunidad de San Andrés, destinada a las vecinas de distintas edades, donde se abordaron temas vinculados al cuidado integral de la salud de la mujer.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de la Iglesia Anglicana Misión San Andrés y fue organizada por el área de obstetricia del hospital, con la colaboración del personal de enfermería y de otros sectores del nosocomio.

Durante el encuentro, las asistentes recibieron información sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de cuello uterino y los controles periódicos necesarios para su diagnóstico, como el papanicolaou (PAP) y el test HPV.

El licenciado Orlando Eren, a cargo de la dirección del Hospital de El Potrillo, destacó que estas acciones forman parte de una política sanitaria impulsada desde el Gobierno provincial para garantizar el acceso equitativo a la salud, especialmente en las comunidades más alejadas.

Asimismo, remarcó que “es fundamental que las mujeres conozcan la importancia de realizarse los controles ginecológicos periódicos, ya que permiten detectar a tiempo enfermedades que pueden prevenirse o tratarse de manera efectiva”.

En relación a los estudios preventivos, el equipo de salud explicó que tanto el PAP como el test HPV son completamente gratuitos, sencillos de realizar y altamente efectivos para la detección precoz de lesiones.

En tanto, otro de los temas abordados fue la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (HPV). Los profesionales recordaron que la vacuna está incorporada al Calendario Nacional de Inmunizaciones, es gratuita y actualmente posee un esquema de dosis única destinada a niñas y niños de 11 años.

La jornada también incluyó una instancia de orientación sobre planificación familiar y procreación responsable, donde se expuso acerca de los distintos métodos anticonceptivos disponibles en el sistema público de salud provincial.

En ese sentido, el licenciado Eren señaló que “desde el hospital se trabaja permanentemente para brindar información y acompañamiento a cada mujer, respetando sus decisiones y garantizando el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos”.

Además, en el encuentro se detalló el uso y las características de los comprimidos orales, inyectables, preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos, recordando que las mujeres pueden acercarse al hospital para recibir asesoramiento adecuado y solicitar el método de su preferencia.

Al finalizar la actividad, se entregaron gratuitamente métodos anticonceptivos y folletos informativos.



