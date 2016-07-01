Varios allanamientos por robo terminaron con siete detenidos y secuestro de marihuana

• También se incautaron elementos de interés para la causa

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena realizaron allanamientos en el marco de una causa judicial por “Robo”, que culminaron con la detención de siete personas y secuestraron distintos elementos vinculados a la investigación.

Las requisas domiciliarias se concretaron durante la mañana del miércoles, en viviendas del barrio Fray Salvador Gurrieri de esta ciudad, de las que también participaron distintas dependencias de la Unidad Regional Uno (UR-1), sumado a los integrantes de Grupo de Intervenciones Especiales (GIE), Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), en cumplimiento de órdenes de requisa domiciliaria otorgadas por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, en el marco de una causa judicial.

Durante los allanamientos, los uniformados aprehendieron a cinco hombres y dos mujeres y secuestraron objetos que interesan en la investigación.

Además, hallaron 17 gramos de marihuana, razón por la cual se convocó al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y se iniciaron actuaciones paralelas con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Los detenidos fueron notificados de su situación legal y permanecen alojados en dependencias policiales, a disposición de la Justicia provincial.