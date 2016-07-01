Palo Santo: Secuestraron droga y recuperaron una motocicleta robada

• Las tareas investigativas finalizaron con resultados positivos

Uniformados de la Comisaría de Palo Santo secuestraron estupefacientes y recuperaron una motocicleta que guarda relación con una causa judicial por “Robo”.

La primera intervención se concretó durante la madrugada del miércoles último, alrededor de las 00:40 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas tras un requerimiento de un vecino a través de la línea de emergencias 101, que alertó sobre el intento de ingreso de un individuo a una vivienda.

En ese contexto, los efectivos policiales identificaron a dos jóvenes que se desplazaban por la calle Rubén Pando del barrio Norte, frente al Juzgado de Paz.

Durante el cacheo preventivo, en presencia de testigos, hallaron entre las prendas de uno de ellos un envoltorio de polietileno con una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana.

Además, secuestraron un paquete de papel para armado de cigarrillos y un encendedor. Luego se dio intervención al personal de la Delegación Drogas Peligrosas Pirané y se iniciaron las actuaciones judiciales.

En otro procedimiento, los policías de la misma dependencia recuperaron una motocicleta Motomel B110 Bit Full, negra, que registraba pedido de secuestro en una causa judicial por “Robo”.

El rodado fue hallado en inmediaciones a las calles Rubén Pando y Moreno del barrio San Francisco de esta localidad y lo trasladaron hasta la sede policial para las actuaciones procesales, donde todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







