Varios allanamientos en Las Lomitas permitieron desarticular dos centros de venta de drogas

• Secuestraron marihuana, dinero en efectivo, un arma de fabricación casera y detuvieron a un hombre investigado por microtráfico

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas realizaron dos allanamientos simultáneos en distintos barrios de la localidad y desarticularon puntos de comercialización de estupefacientes. En los operativos secuestraron marihuana y detuvieron a un hombre investigado por la venta de sustancias ilícitas bajo la modalidad de narcomenudeo.

Las tareas investigativas se desarrollaron durante varios meses y permitieron reunir pruebas sobre las maniobras de un sujeto que comercializaba droga en pequeñas dosis para el consumidor final.

Con los elementos obtenidos, la jueza subrogante Dra. Araceli Edith Mocca otorgó las órdenes de allanamiento para dos inmuebles vinculados al investigado.

Los procedimientos se realizaron este viernes desde las 10:20 horas, en una vivienda ubicada en el barrio Garita y en otro domicilio situado sobre calle Luis Moneta, del barrio San José Obrero.

En la primer requisa detuvieron al principal investigado y secuestraron envoltorios con marihuana, 140 mil pesos en efectivo, un teléfono celular, polietileno utilizados para el fraccionamiento de droga, cinco cartuchos calibre 22 y un arma de fuego de fabricación casera.

En el segundo inmueble, los efectivos hallaron envoltorios con marihuana.

Las intervenciones fueron realizadas con la colaboración de los integrantes del Comando Radioeléctrico Operativo Las Lomitas.

El detenido y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).







