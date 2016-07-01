La Policía sacó de circulación a 22 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 200 actas de infracciones

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante este fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.356 personas, con prueba de alcohotest a 47 personas, labraron 210 actas de infracciones y detectaron a 22 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 15 motos, cinco automóvil y retuvieron 90 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó un operativo de seguridad deportiva en la tarde del viernes, en el estadio “CLUB SAN LORENZO” - “CLUB FONTANA” y “CLUB DEFENSORES DEL ROSARIO”, por el por el Torneo PRIMERA DIVISIÓN “B”.

Idéntico dispositivo de seguridad se desarrollaron en los tres estadios respecto al TORNEO PRIMERA DIVISIÓN ‘‘A y B’’’ 2026.

El trabajo de los uniformados tuvo una marcada presencia policial y permitió un desarrollo con armonía, disfrute y pasión deportiva sin incidentes.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 4.000 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades. (Con foto).





Recuperaron dos motocicletas, una con documentación apócrifa





• Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas preventivas en Puerto Irigoyen y en esta ciudad capital





Efectivos policiales recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo y secuestraron otra que presentaba adulteraciones y documentación falsa, en intervenciones realizadas en el interior provincial y en esta capital.

El primer procedimiento lo realizó integrantes del Destacamento Policial Puerto Irigoyen, durante patrullajes preventivos sobre Ruta Nacional N° 86. A unos cinco kilómetros de la dependencia, los policías hallaron una Honda XR abandonada entre las malezas.

Tras verificar los números de motor y chasis a través de la base de datos de la Dirección General de Informática Policial, establecieron que el rodado registraba pedido de secuestro por una causa judicial por “Robo”.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada a sede policial, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

Por otra parte, los uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Sección Planta Verificadora, secuestraron una Honda CG 150 Titán, que presentaba anomalías en la numeración y documentación adulterada.

El procedimiento se realizó este jueves último, alrededor de las 10:45 horas, cuando un hombre se presentó en la oficina de inspección para realizar el trámite correspondiente.

Durante el control, los verificadores detectaron que la cédula de identificación y el título de propiedad carecían de las medidas de seguridad oficiales y presentaban anomalías.

También, constataron adulteraciones en los números del motor y del cuadro, así como irregularidades en la chapa patente, que no reunía las condiciones reglamentarias.

Por ello, la motocicleta y la documentación presentada quedaron secuestradas, y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes.