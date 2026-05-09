Vacunación antigripal, casa por casa, en la colonia La Primavera criolla

30 dosis fueron aplicadas en un operativo intensivo, planificado por el centro de salud de la localidad de Siete Palmas.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo la campaña de vacunación antigripal en todo el territorio.

En esta oportunidad, mediante un nuevo operativo en terreno que tuvo lugar en la comunidad La Primavera criolla, llevado a cabo por un equipo del centro de salud de la localidad de Siete Palmas, ubicado a pocos kilómetros.

La directora del efector sanitario, doctora Analía Rojo, informó que la actividad tuvo lugar el sábado 9, con visitas a los vecinos, casa por casa “para controlar los carnets de vacunación y aplicar la dosis correspondiente a este año”.

Confirmó que fueron “30 dosis aplicadas en esta recorrida”. Y los destinatarios fueron “los adultos mayores de 65 años y los pacientes con enfermedades de base. Es decir, dos de los grupos de riesgo que están incluidos dentro de la vacunación antigripal anual, tal como lo establecen los lineamientos”.

Rojo valoró, el gran trabajo que el Gobierno de Formosa realiza en todo el territorio, poniendo a la vacunación como una de las principales estrategias preventivas.

Al respecto, remarcó que la Campaña Antigripal se inicia cada año antes del invierno “justamente, antes que comiencen los días de frío más intenso porque es cuando más circulan las enfermedades respiratorias como la gripe, entre otras.

Y la finalidad de esta vacunación “es, precisamente, prevenir las complicaciones que puede traer el virus influenza, causante de la gripe, en los grupos más vulnerables. De este modo, también se pueden evitar cuadros graves, internaciones y fallecimientos”, remarcó Rojo.

Continuó poniendo de relieve que la vacuna contra la gripe, al igual que todas las que están incluidas en el Calendario nacional de Inmunizaciones “es gratuita, segura y muy efectiva, además de serobligatoria”.

“Y el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la pone a disposición de la comunidad por medio de la aplicación en los hospitales y centros de salud, pero también mediante estos operativos en terrenos. Por lo tanto, es fundamental aprovecharla para cuidar la salud”, aseguró.

Destacó en este caso “el trabajo, casa por casa, para que nuestros adultos mayores y pacientes con factores de riesgo estén inmunizados, ya que esto significa cuidarlos y, a la vez, cuidar a toda la comunidad porque no solo se protege a la persona vacunada sino también a los que están alrededor”.

“Muchas personas tienen dificultades para llegar hasta nuestro centro de salud a vacunarse y llevar las vacunas a los domicilios, refleja un estado presente con políticas públicas que marcan el rumbo de nuestra provincia, gracias a nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”, resaltó.

Al finalizar, la funcionaria dio a conocer que en los próximos días seguirán con esta vacunación “para completar un sector que nos falta en La Primavera criolla y también en un barrio de nuestra localidad, Siete Palmas”.







