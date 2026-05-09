A través del Modelo Formoseño se siguen propiciando obras, programas y acciones destinadas al fortalecimiento de la educación, la participación juvenil y el desarrollo integral de las comunidades educativas.

La participación estudiantil continúa fortaleciendo los vínculos comunitarios y el sentido de pertenencia en las instituciones educativas secundarias de la provincia, a través de los encuentros recreativos y deportivos impulsados por los centros de estudiantes que integran la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (FeCES).

Estas jornadas, desarrolladas en los polideportivos de distintos establecimientos educativos, se consolidan como espacios de encuentro, integración y construcción colectiva para las juventudes formoseñas. Los polideportivos, creados bajo el Modelo Formoseño, representan mucho más que infraestructura: constituyen políticas públicas pensadas para integrar territorialmente la provincia, garantizando espacios de inclusión, participación y desarrollo para toda la comunidad educativa.

Estos espacios de encuentro son posibles gracias al permanente acompañamiento y a las políticas públicas impulsadas por el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, quien, a través del Modelo Formoseño, continúa promoviendo obras, programas y acciones destinadas al fortalecimiento de la educación, la participación juvenil y el desarrollo integral de las comunidades educativas.

Con el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno provincial, directivos, docentes, familias y referentes institucionales, estos encuentros permiten visibilizar el protagonismo juvenil en la organización de actividades que fortalecen la convivencia escolar, la identidad institucional y la participación ciudadana de los estudiantes.

En cada propuesta, los centros de estudiantes asumen un rol activo como espacios democráticos de representación, escucha y gestión, donde las ideas de los jóvenes se transforman en acciones concretas que impactan positivamente en la vida escolar y comunitaria.

Desde la EPES N° 95, el presidente del Centro de Estudiantes, Bautista Molina, destacó que “estos encuentros permiten crear sentido de pertenencia e identidad institucional, favoreciendo la integración entre los estudiantes y fortaleciendo los vínculos dentro de la escuela”.

Del mismo modo, remarcó que este tipo de actividades generan espacios donde los jóvenes pueden compartir, expresarse y sentirse parte activa de la comunidad educativa, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

Por su parte, desde la EPES N° 73, Renso Castillo señaló que “estos eventos permiten que el centro de estudiantes sea un verdadero gestor de propuestas surgidas de nuestros compañeros, escuchando sus intereses y llevándolos a la práctica”. Asimismo, destacó la experiencia del encuentro intercolegial realizado junto a la EPES N° 46, donde la institución fue sede y recibió a estudiantes de la comunidad vecina. “Estos espacios nos permiten conocernos, integrarnos y fortalecer los lazos entre escuelas cercanas de nuestro barrio, generando una convivencia sana y positiva entre estudiantes”, expresó.

En la misma línea, la presidenta del centro de estudiantes de la EPES N° 46, Nicole Chamorro, valoró especialmente el trabajo articulado entre instituciones: “Trabajar junto a otro centro de estudiantes nos abre puertas para construir propuestas colaborativas y fortalecer la participación juvenil”. También resaltó el acompañamiento de las familias, directivos y docentes, quienes “apoyan constantemente estas iniciativas y hacen posible que las actividades puedan desarrollarse de manera organizada y participativa”.

Finalmente, Thiago Coutiño subrayó la importancia del acompañamiento de la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), destacando “la predisposición permanente para orientar a los Centros de Estudiantes y brindar herramientas que fortalezcan nuestro trabajo institucional”. Así también, expresó que estos espacios “nos ayudan a crecer no solamente como estudiantes, sino también como personas y futuros líderes comprometidos con la sociedad”.

En ese sentido, remarcó que la participación activa de los cursos y el entusiasmo de los estudiantes motivan a los centros de estudiantes a seguir planificando nuevas acciones y propuestas para sus instituciones.

Estos encuentros recreativos y deportivos reflejan una concepción de escuela entendida como espacio integral de formación humana, donde no solo se transmiten saberes académicos, sino también valores, experiencias de participación democrática, construcción de ciudadanía y fortalecimiento de vínculos comunitarios.



