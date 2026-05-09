Solís compartió encuentros con comunidades en El Colorado y acompañó los festejos en Villa Dos Trece

En “La Perla del Sur” participó de un encuentro deportivo, donde hizo entrega de camisetas y pelotas de fútbol, y visitó a productores locales. Mientras que en la localidad ubicada en el Departamento Pirané estuvo presente en las celebraciones por el 99° aniversario fundacional.

El pasado sábado 9, el vicegobernador Eber Solís encabezó una recorrida por distintas comunidades de El Colorado, donde participó de actividades deportivas, encuentros con pobladores y visitas a productores locales.

Acompañado por el intendente Mario Brignole, el diputado Pablo Sosa, el concejal Fernando Brignole y el asesor del Poder Ejecutivo Aldo Ingolotti, el Vicegobernador inició las actividades en la colonia originaria El Desaguadero, donde compartió un encuentro deportivo con la comunidad.

“El fútbol volvió a unirnos en una jornada de amistad, valores y fraternidad, reafirmando la importancia del deporte como espacio de integración y encuentro”, subrayó.

Además, en ese marco, hizo entrega de camisetas y pelotas a equipos de futbol femenino para “seguir fortaleciendo estos espacios tan importantes para nuestros jóvenes y familias”, destacó.

Luego, Solís visitó El Alba, donde “conocimos el trabajo de César, productor de zapallos que podrá comercializar su producción a través del Instituto PAIPPA, herramienta fundamental del Modelo Formoseño para acompañar y fortalecer a nuestros pequeños productores”, puso de resalto.

La recorrida culminó en el barrio La Paz, donde la comitiva fue recibida por la cacique Sonia Fernández y los artesanos de la comunidad, quienes “nos compartieron el valioso trabajo cultural, productivo y de comercialización que llevan adelante día a día”.

Del mismo modo, valoró que “también mantuvimos un diálogo cercano con vecinos y vecinas, escuchando sus inquietudes y renovando el compromiso de seguir construyendo una provincia más justa, inclusiva y solidaria”.

“Seguiremos trabajando unidos, organizados y bajo la conducción de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, para llegar a cada rincón de nuestra provincia con más oportunidades y equidad para todos”, enfatizó el Vicegobernador al finalizar la recorrida en El Colorado.

Celebraciones

Asimismo, ya en la noche del sábado, Solís se trasladó hasta Villa Dos Trece, donde compartió “una noche muy especial” junto al intendente Lorenzo Schmidt, autoridades provinciales y locales, y toda la comunidad, celebrando un nuevo aniversario de esa localidad formoseña.

“Por pedido de nuestro Gobernador, acompañé este gran festival popular donde disfrutamos de la presentación de destacados artistas formoseños como Hernán Arias, Iván Ruiz y Piko Frank, junto a músicos locales que le dieron brillo y alegría a la celebración”, remarcó.

Y resaltó que también estuvieron presentes “los emprendedores locales, la gastronomía regional y las expresiones culturales que reflejan el trabajo, el esfuerzo y las tradiciones de la comunidad”.

Además, en el marco de la significativa fecha, “nos presentaron la bandera que representa al pueblo de Villa Dos Trece, un símbolo cargado de identidad, historia y pertenencia que expresa el sentir y los valores de toda su gente”.

Tras agradecer por “el cariño y la invitación”, el Vicegobernador felicitó a la localidad por sus 99 años, instando a “seguir construyendo en unidad el futuro de nuestra amada Formosa”.



