UNAF en alerta: Denuncian persecución y amenazas contra monotributistas

La crisis institucional en la Universidad Nacional de Formosa suma un nuevo y preocupante capítulo. Mientras la comunidad universitaria continúa conmocionada por los escándalos, las denuncias por irregularidades y los conflictos de poder, ahora surgen graves acusaciones de persecución laboral y hostigamiento contra trabajadores monotributistas de la UNaF.

Según denunció públicamente la Organización Gremial de Monotributistas de la UNaF, numerosos trabajadores estarían siendo señalados, amenazados e incluso despedidos arbitrariamente por el solo hecho de expresarse contra los actos violentos, los manejos irregulares y las denuncias de corrupción que involucran al ex rector y al abogado Vicente Emilio Grippaldi, señalado por amplios sectores como el “Rector Trucho”.

Despidos sin previo aviso. Contratos ignorados y vulnerados. Presiones y amenazas. Persecución ideológica y laboral.

La organización gremial fue contundente al rechazar cualquier intento de vincular a sus integrantes con hechos de violencia, afirmando que su única tarea ha sido siempre trabajar de manera pacífica y profesional para sostener económicamente a sus familias.

“Somos trabajadores. No delincuentes. No violentos. Solo personas que dependen de este ingreso para llevar el pan a sus hogares”, expresaron en un duro comunicado.

Además, declararon el ESTADO DE ALERTA PERMANENTE frente a cualquier intento de amedrentamiento o represalia dentro de la universidad.

La preocupación crece porque, lejos de buscar pacificar el clima institucional, sectores vinculados a la gestión cuestionada parecen avanzar con prácticas cada vez más autoritarias, generando temor e incertidumbre entre quienes simplemente piensan distinto o se animan a cuestionar decisiones polémicas.

En democracia, expresar opiniones no puede convertirse en causal de persecución laboral. Ningún trabajador debe ser castigado por manifestarse pacíficamente. La UNaF no puede transformarse en un espacio de miedo y silenciamiento.

La comunidad universitaria y la opinión pública observan con preocupación cómo el conflicto escala día tras día, con un ex rector suspendido y procesado Augusto Parmetler y su señora Zully Rivero apartada por ocupar multiples cargos y el abogado Emilio Grippaldi que se arroja el titulo de rector, tomando medidas persecutorias e intimidantes contra alumnos,profesores, nodocentes,y monotributistas por el solo hecho de no acompañar la gestion corrupta.

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