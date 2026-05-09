Bibolini alertó por el desfinanciamiento de hospitales universitarios y destacó el respaldo provincial a la UPLaB

La gestión libertaria enfrenta fuertes críticas y movilizaciones por parte de la comunidad universitaria debido al sistemático ajuste presupuestario que pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones públicas.

El doctor Julián Bibolini advirtió sobre la crisis presupuestaria que atraviesan las Universidades Nacionales y aseguró que la situación afecta no sólo a docentes, no docentes e investigadores, sino también al funcionamiento de hospitales universitarios de todo el país. En contrapartida, remarcó que la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) mantiene sus actividades gracias al financiamiento del Gobierno provincial.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la UPLaB expresó su preocupación por el desfinanciamiento que atraviesan las Universidades Nacionales y los hospitales universitarios del país, situación que fue advertida recientemente por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En tal sentido, Bibolini señaló que desde hace tiempo referentes y decanos de Facultades vinculadas a la salud venían alertando sobre la gravedad de la situación. “Lo hemos escuchado en las noticias, pero los referentes y los decanos de las Facultades de Medicina, de Enfermería y de otras carreras en salud ya nos venían comunicando y advirtiendo sobre este desfinanciamiento que está ocurriendo a nivel nacional”, sostuvo.

Según explicó, el problema no sólo impacta en los salarios docentes y no docentes, sino también en áreas estratégicas como la investigación científica y el sostenimiento de instituciones dependientes de las casas de estudios. “Muchas Universidades tienen hospitales universitarios propios, institutos y colegios que forman parte del mismo presupuesto, por lo cual el desfinanciamiento golpea a todas esas áreas”, remarcó.

En ese sentido, advirtió que el congelamiento presupuestario pone en riesgo el funcionamiento de hospitales completos que dependen de las casas de estudios. Además, cuestionó la política del Gobierno nacional y afirmó que “el objetivo es desfinanciar al extremo a las Universidades públicas”, lo que, según indicó, podría derivar en un sistema universitario cada vez más restrictivo y accesible sólo para quienes puedan pagar.

Al referirse a la situación en Formosa, el doctor Bibolini destacó que la provincia cuenta con un esquema diferente gracias al financiamiento provincial de la UPLaB. “La gran ventaja que tiene Formosa es que cuenta con el Modelo Formoseño, donde sí se piensa en la población”, afirmó.

Asimismo, explicó que la Universidad Provincial no depende de fondos nacionales y que eso permitió sostener la normalidad académica. “Gracias al presupuesto provincial, la UPLaB se maneja sin ningún problema. No hemos interrumpido jamás el dictado de clases”, aseguró.

También resaltó el trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el Hospital Distrital “Dr. Pedro Euclides Insfrán”, al que definió como hospital universitario de referencia. Según indicó, el nosocomio continúa incorporando tecnología, ampliando servicios y fortaleciendo la formación académica de los estudiantes.

Finalmente, Bibolini contrastó esa realidad con la situación de otras casas de estudios nacionales, donde –según sostuvo– las dificultades presupuestarias afectan cada vez más el normal desarrollo de las actividades educativas, sanitarias y científicas.



