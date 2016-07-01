Una mujer sufrió graves lesiones tras un siniestro vial

• El hecho ocurrió sobre avenida Senador Tomás, frente a una heladería

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina intervinieron en un siniestro vial, en el que una mujer de 34 años resultó gravemente herida y permanece internada con asistencia respiratoria mecánica.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 19:43 horas, cuando personal policial acudió al lugar y constató la colisión entre dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido, de norte a sur.

Por causas que se investigan, una motocicleta Zanella ZB de 110 cc, conducida por un hombre de 59 años, quien llevaba como acompañante a su hija de 34 años, impactó contra otra motocicleta guiada por una mujer de 63 años.

A raíz del fuerte impacto, los tres ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica y sufrieron lesiones de distinta consideración.

Minutos después arribó una ambulancia del SIPEC, El personal médico asistió a los involucrados y trasladó a las dos mujeres hacia el Hospital Distrital N° 8.

Según se informó, la acompañante de la primera motocicleta ingresó inconsciente y debió ser asistida con ventilación mecánica debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, desde el nosocomio informaron que la paciente presentaría una posible fractura de cráneo, motivo por el cual fue derivada al Hospital Central para recibir atención de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron los integrantes de la Delegación Policía Científica, quienes realizaron las pericias y documentaron la escena del siniestro. (Con foto).





HECHO DE DESORDEN

La policía detuvo a dos hombres y secuestró machete tras un desorden en barrio Namqom





• Uno de los aprehendidos tenía en su poder un machete de gran dimensión





Efectivos de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a dos hombres y secuestraron un arma blanca, tras intervenir en un hecho de desorden registrado en el barrio Namqom.

El procedimiento se concretó el sábado, alrededor de las 23:41 horas, cuando personal policial acudió hasta la Manzana 8 del barrio Namqom, tras tomar conocimiento de un enfrentamiento entre varios sujetos.

En el lugar, los uniformados constataron que unos 15 hombres se arrojaban escombros entre sí. Uno de los elementos impactó contra el móvil policial, una camioneta Nissan Frontier, ocasionando daños en la luneta trasera. No se registraron efectivos lesionados.

Ante la magnitud del incidente, solicitaron apoyo a otras dependencias policiales. Acudieron móviles del Área Delta, DDR Circuito Cinco y CRP Zona 5, cuyos efectivos dispersaron a los involucrados y detuvieron a dos hombres de 27 y 34 años.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un machete de gran dimensión que se encontraba en poder de uno de los detenidos, y fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar del hecho, integrantes de la Delegación Policía Científica realizaron las actuaciones periciales correspondientes y documentaron los daños ocasionados al móvil policial.



