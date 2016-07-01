UEJN Formosa se prepara para las elecciones del 27 de mayo

“Seguimos cerca de los trabajadores judiciales de toda la provincia”

De cara a las elecciones del próximo 27 de mayo en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la conducción de la Seccional 3 Formosa intensifica el trabajo territorial y el contacto directo con los afiliados en las distintas dependencias judiciales de la provincia.

Blanca Almirón, Secretaria General de la Seccional 3 Formosa de UJEN, señaló que en las últimas semanas se intensificaron las recorridas por dependencias judiciales, para acercar a los trabajadores un balance de gestión y presentar a los nuevos integrantes de la comisión directiva que participarán en los próximos comicios gremiales.

“Estamos recorriendo los distintos juzgados y oficinas, llevando a conocimiento las gestiones que realizamos durante este tiempo. Y también dando a conocer a los nuevos integrantes de la comisión directiva de la Seccional 3 Formosa, que ponemos a disposición de nuestros afiliados en las próximas elecciones”, expresó Almirón.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener un vínculo permanente con los trabajadores judiciales y remarcó que el objetivo es continuar fortaleciendo la representación gremial en la provincia, acompañando las demandas y necesidades del sector.

Representación formoseña a nivel nacional

Además de su rol al frente de la seccional local, Almirón también integra la lista que en estas elecciones se pone a consideración para conducción nacional del gremio. Es candidata a Secretaría de Acción Política, consolidando así la participación de Formosa dentro de la estructura nacional de UEJN.

Las elecciones de UJEN se desarrollarán a nivel nacional este próximo miércoles 27 de mayo, para definir las nuevas autoridades gremiales para el próximo período.

En la provincia de Formosa se votará en Formosa Capital y Clorinda, así como en diferentes localidades: Laguna Blanca, El Espinillo, General Güemes, Herradura, Mansilla, Misión Laishí, El Colorado, Pirané, Palo Santo, Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Laguna Yema e Ingeniero Juárez.



