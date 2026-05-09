Torres: “La educación pública es un valor histórico de los argentinos y hay que defenderla”

Miles de personas volvieron a movilizarse en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la Universidad pública, en medio de fuertes recortes y crisis salarial.

El rector del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), el profesor Sergio Torres, hizo referencia a la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria bajo la administración de Javier Milei, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025 y tras un nuevo recorte presupuestario millonario en ciencia y tecnología oficializado en el Boletín Oficial.

“Nos encontramos en un contexto nacional complejo y las Universidades que ya venían movilizándose hicieron una nueva marcha a nivel nacional”, enfatizó, a la vez que remarcó el importante significado que estas instituciones “tienen en el ascenso social de los sectores populares”, por cuanto “es el lugar donde los hijos de los trabajadores pueden ir a formarse y de esa manera obtener una titulación superior”.

En ese sentido, subrayó que la educación pública “es un valor histórico de los argentinos” y llamó a defenderla, ya que “este Gobierno nacional la ha desfinanciado, al igual que a la salud pública, la inversión en infraestructura, la ciencia y la tecnología”.

Marcó aquí la diferencia “que hay con Formosa”, recordando que “hace un par de días, con la presencia del gobernador Gildo Insfrán, tuvimos un acto de celebración de entrega de títulos en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB)”, donde más de 60 nuevos graduados de diversas carreras recibieron sus diplomas.

“Vemos la gran diferencia que existe entre la acción del Gobierno de la provincia de Formosa y el Gobierno nacional, porque para nosotros la educación es una inversión, una cuestión de Estado”, acentuó.

En total contraste, reprobó contundente que este tema a la gestión libertaria “claramente no le interesa, ya que no piensa en una Argentina federal, integrada; no piensa en nadie, sólo en los intereses particulares que tiene y en satisfacer a potencias extranjeras”.

“Para nosotros primero está la Argentina, los argentinos, y después ver las relaciones que tenemos con el resto del mundo –diferenció-. Este Gobierno de Milei no lo contempla y ataca a la educación pública, a los jubilados y a las personas con discapacidad. O (Milei) no está bien en sus cabales o es una persona cruel, porque no puede estar a cargo de conducir un país si no tiene un mínimo sentido humano”, concluyó.



