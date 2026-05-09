Allanamiento y clausura de oficina vinculada a inversiones digitales

• Se secuestraron cartelerías y equipos tecnológicos tras varios días de investigación realizados por la Brigada de la Delegación de la UR-1 Distrito Cinco e Informaciones Policiales.

Con mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 de esta ciudad, efectivos de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales, allanaron una oficina comercial en el barrio Eva Perón, vinculada a una empresa internacional que no contaría con autorización de los organismos correspondientes para operar en la República Argentina.

El lugar promocionaba supuestos servicios de “minería en la nube” e inversión en activos digitales, captando dinero de particulares mediante una aplicación digital y prometiendo rentabilidades exorbitantes en dólares.

Durante el procedimiento se secuestraron cartelería, certificados, cuadernos con anotaciones, material publicitario y dispositivos tecnológicos, de interés para la causa.

Además, personal municipal constató irregularidades y dispuso la clausura preventiva del local.

La investigación continúa para determinar el alcance de la maniobra.