Contundente adhesión de Formosa a la cuarta Marcha Federal en defensa de la educación universitaria

Los reclamos se centran en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Ejecutivo Nacional y la desobediencia a fallos judiciales que ordenan recomponer salarios y becas. Esta situación se agrava por la reducción del presupuesto para el sector y la drástica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizó este martes 12 en todo el país para exigir al Gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial, docentes y trabajadores no docentes se concentraron en la Plaza San Martín de la ciudad de Formosa, para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema educativo, la ciencia y la tecnología, en la gestión del presidente Javier Milei.

La profesora Mónica Daldovo, docente ordinaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa, participó de la movilización, a la que calificó como un “acto de obligación ciudadana”.

Sostuvo que la situación actual es “absolutamente grave”, señalando que el objetivo final del ajuste nacional es “la desarticulación total y privatización del sistema universitario argentino”.

“Están dejando sin presupuesto a la investigación, a las becas de los estudiantes, y fundamentalmente al deterioro del salario docente universitario”, expresó Daldovo.

En este sentido, destacó que, a pesar de haber perdido más del 100% de la capacidad adquisitiva del salario, “estamos haciendo lo que podemos con el esfuerzo cotidiano para continuar en condiciones que son realmente deprimentes para el sistema universitario”, aseveró.

La docente recordó que la universidad pública argentina “es un orgullo internacional” y que el modelo que se intenta imponer desde Nación “es la privatización y la desarticulación de un sistema que ha costado décadas construir y solidificar”.

“La universidad está en riesgo, y eso para la República Argentina y para nuestra comunidad es muy grave”, concluyó.

Por su parte, Milciades Olmedo, el secretario gremial del Gremio No Docente de la Universidad Nacional de Formosa y secretario del Acta de la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales, aseguró que “la marcha tiene un valor principal porque estamos defendiendo la educación pública, y en particular, la universidad pública argentina de calidad y de excelencia”.

Además expuso que las recientes medidas publicadas en el Boletín Oficial “profundizan” el desfinanciamiento de las instituciones y denunció que “motivo es hacer desaparecer las universidades públicas”, advirtiendo que “ya han recortado el presupuesto en un 45,6%”.

Por todo esto, indicó que el Gobierno nacional con sus decisiones políticas “perjudica la educación pública y de calidad, buscando no tener salones ni estudiantes”; pero “el gran pueblo argentino no va a permitirlo”, cerró.



