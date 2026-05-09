Milei está destruyendo el futuro para privilegiar a los ricos

Este martes 12 se realiza una nueva marcha por la defensa de la universidad pública, la cuarta desde que asumió Javier Milei a la presidencia. Detrás de la movilización hay números concretos: salarios que perdieron un tercio de su valor, científicos que emigran y estudiantes que abandonan sus carreras por falta de becas.

Sobre esto, el Rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole mencionó que “es muy triste lo que está ocurriendo en las universidades nacionales, emblema de la movilidad social ascendente y tal vez la política de Estado más sostenida desde la gratuidad establecida por Juan Domingo Perón en 1949”

Muracciole se solidarizó con los trabajadores de las universidades nacionales y expresó: “Nosotros dependemos del presupuesto provincial y por ello nuestra situación es diametralmente opuesta a lo que ocurre a nivel nacional. Pero aun cuando somos una universidad provincial formamos parte del sistema universitario nacional y por ello, no podemos dejar de solidarizarnos con nuestros compañeros y compañeras de las universidades nacionales”

El Rector sostuvo que “Milei incumple una Ley que pasó dos veces por el Congreso y con dos fallos a favor en la Justicia. No veo a ningún opositor de Formosa que se llena la boca hablando de división de Poderes denunciar esta grave actitud por parte del Ejecutivo Nacional frente al Poder Legislativo y Judicial”.

Agregó que “lo que refleja esta situación es que el Gobierno nacional prefiere privilegiar a los ricos y castigar a las grandes mayorías”.

El economista sostuvo que “el Estado resignó en concepto de baja de impuestos a los sectores concentrados —bienes personales, eliminación del Impuesto País y baja de retenciones al campo— recursos equivalentes al 1,5% del PBI, beneficiando casi exclusivamente a los grandes patrimonios, los exportadores y las corporaciones financieras”.

“Ese porcentaje representa seis veces lo que costaría cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, estimado en apenas el 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir que Plata hay", sentenció Muracciole.

"Lo que falta es sentido de vergüenza por parte de los funcionarios nacionales que ajustan a la educación", agregó.

Lamentó también que “5700 científicos dejaron sus puestos para emigrar a Brasil, Chile o Europa, que aprovechan así más de 20 años de inversión pública argentina en personas que van a beneficiar con su conocimiento a otros países por un capricho del Presidente”

“El recorte de Ciencia y Técnica es aproximadamente de $600 mil millones (el más importante de la historia) mientras que la pérdida fiscal por la baja de impuesto a los autos de lujo es superior a $550 mil millones. El Estado nacional está destruyendo el sistema científico y expulsando investigadores para que el 0,1% más rico del país pueda ahorrarse unos pesos cuando se compre autos de más de $150 millones. Una verdadera locura” sostuvo.

Por otra parte, Muracciole mencionó que “las becas PROGRESAR están congeladas en los mismos montos de 2023, perdiendo así más del 80% de su poder de compra. Además, 500 mil estudiantes se quedaron sin esas becas por un recorte que no mueve el amperímetro del presupuesto nacional, pero destruye los sueños de medio millón de familias”.

Respecto a los gastos de funcionamiento, Muracciole comentó que el ajuste nacional ronda el 57% y pone en peligro la continuidad del pago de la luz, el gas, los reactivos e insumos para laboratorio, el papel para funcionamiento administrativo de las universidades.

Sobre el salario docente, señaló que “los docentes y no docentes nacionales perdieron un 34% aproximadamente desde que asumió Milei. En 2024 el incremento nominal de los docentes nacionales estuvo 30 puntos por debajo de la inflación, en 2025 fue 12 puntos abajo y en lo que va de 2026 llevan un 4% de incremento frente a una inflación que triplica esa tasa”.

Consultado sobre los incrementos a los docentes de la UPLaB, el Rector aclaró que se rigen por los incrementos que el gobernador Gildo Insfrán dispone para la Administración Pública Provincial y que, desde diciembre de 2023 a hoy, el incremento a los docentes y no docentes de la UPLaB es 42% superior al de las nacionales.

Para finalizar, Muracciole reiteró su solidaridad con el reclamo ante el Gobierno nacional y sintetizó que “el daño más grave no es solo el del presente. Están destruyendo un sistema científico que costó muchos años construir. Los países que lideran el crecimiento económico en el siglo XXI lo hacen sobre la base del conocimiento, innovación y la formación de científicos, algo que Argentina supo hacer durante décadas”.

Y agregó: “Hoy, esos científicos se están yendo y cada investigador que se va se lleva con él 20 años de formación financiada por el Estado argentino, que termina beneficiando a otros países. No hay política de desarrollo productivo posible sin ciencia y sin universidad pública. Lo que Milei está haciendo no tiene nada que ver con el equilibrio fiscal, está destruyendo el futuro del país solo para beneficiar a los que ya tienen demasiado".



