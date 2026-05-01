“Si uno no defiende la soberanía” con el transcurso del tiempo “se pierde y pasamos a ser colonia”

El legislador pidió recuperar un gobierno con una mirada argentina.

En el marco del acto conmemorativo por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, este lunes 25, el diputado provincial, Rodrigo Vera, sostuvo que “la independencia y soberanía de nuestra Patria, conseguida en parte el 25 de mayo de 1810 y consagrada el 9 de julio de 1816, no son logros que quedan permanentes en el tiempo”.

“Es como una atribución que tenemos como Estado, pero que con el tiempo lo podemos fortalecer o lo podemos perder; si uno no defiende la soberanía, si uno no tiene una mirada propia de los problemas del mundo, de los problemas nacionales, esa soberanía se pierde y uno pasa a ser colonia”, consideró.

Y añadió que, aquella situación de dependencia de hace más de 200 años, “puede volver a pasar cuando uno se somete a los intereses de los poderosos de afuera o no le presta atención al desarrollo de la Argentina en su integralidad”.

En ese sentido, el legislador analizó que, desde que asumió esta última gestión nacional, “no hay obras en las provincias, se quedan ilegalmente con fondos que corresponden a las provincias argentinas, y en el medio van recortando también fondos en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en subsidio de la energía”.

“Por lo tanto, estamos en un momento muy débil y triste de nuestra patria, y no tenemos que caer solamente en esa tristeza, sino reaccionar; y desde nuestra actitud, el lugar que nos toque, defenderla, porque todos los días se puede defender lo que estamos celebrando hoy, que es la independencia de la Argentina”, manifestó.

Vera sugirió reflexionar sobre la situación actual pensando en el contexto internacional porque “uno es independiente respecto a otros países” y, actualmente, “estamos en un momento del mundo donde tenemos guerras, reacomodamientos geopolíticos de poder entre China, Rusia, Estados Unidos”.

“Tenemos guerras y, por lo tanto, tener una posición de Argentina totalmente sometida a los intereses de Estados Unidos en este momento es una posición crítica de nuestro país y nos pone en riesgo como Nación desde el vamos”, analizó.

Y agregó: “Desde la política interna, cuando hay negociaciones con otras potencias que no lo hacemos en igualdad de condiciones como naciones soberanas, sino que lo hacemos desde un lugar de subordinación y de colonia, se pone en riesgo el sistema de ciencia y tecnología nacional, el sistema nuclear argentino, la hidrovía Paraná-Paraguay, los recursos estratégicos, la minería, el petróleo”.

De esta manera, el diputado concluyó en que “necesitamos volver a recuperar un gobierno que tenga una mirada, en primer lugar, argentina” y, desde allí, “tener políticas para que se desarrolle el país completo y las 24 provincias que conformamos esta hermosa patria”.



