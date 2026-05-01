Secuestraron una motocicleta de alta gama con documentación falsa

• También tenía los números de motor y cuadro adulterados

Efectivos de la Dirección General de Policía Seguridad Vial, acceso Sur del barrio Virgen del Carmen, secuestraron una motocicleta Yamaha MT-07 de 700 cilindradas con documentación apócrifa, razón por la cual demoraron a su conductor de 21 años y retuvieron a su acompañante de 17 años.

La intervención se concretó el último domingo, alrededor de las 21:00 horas, cuando el personal de Seguridad Vial realizaba un operativo de identificación de personas y control vehicular, sobre la Ruta Nacional 11.

Durante los controles detuvieron la marca de una motocicleta que no contaba con el dominio colocado cuyo conductor pretendía salir de la ciudad para dirigirse hacia la localidad de San Francisco del Laishí.

Al solicitar las documentaciones, el conductor entregó una cedula no original y durante la inspección se detectó que los dígitos del motor y cuadro tenían adulteraciones en los grabados, que fue confirmada por el perito verificador.

Según el chofer, la moto la compró en la provincia de Corrientes y agregó que no tenía la verificación policial, formulario 08, ni boleto de compraventa del rodado.

A todo esto, los integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu y de la Dirección General de Policía Científica documentaron las actuaciones procesales.

El rodado fue trasladado hasta la dependencia policial y se dio intervención a la Justicia provincial.