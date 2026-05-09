Robó el portón de una obra y terminó detenido

• ⁠Fue en el marco de tareas investigativas realizadas en el barrio Urbanización España, donde secuestraron la motocicleta utilizada para cometer el hecho

Miembros de la Comisaría Seccional Cuarta recuperaron en pocas horas el portón sustraído de una obra en construcción del barrio Altos San Antonio de la ciudad de Formosa y detuvieron a uno de los implicados en el ilícito.

Tras la denuncia de la damnificada, el domingo último los investigadores realzaron tareas de campo, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento de rastros que dejaron los malvivientes.

Con el trabajo coordinado entre la brigada de investigaciones de esa dependencia y el aporte de vecinos de la zona, se reconstruyó el recorrido realizado por los autores hasta llegar al barrio Urbanización España, donde finalmente hallaron el bien sustraído.

También se detuvo a uno de los presuntos involucrados y se secuestró una motocicleta de 110 cilindradas utilizada para movilizarse durante el hecho.

El bien recuperado fue restituido a su propietaria, mientras continúan las tareas investigativas para aprehender al segundo implicado.