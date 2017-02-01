Secuestraron una motocicleta con pedido activo tras ser partícipe de un siniestro vial

• El rodado había sido denunciado como robado en esta ciudad capital

Efectivos de la Comisaría Seccional Segunda intervinieron en un hecho de tránsito donde secuestraron una motocicleta que registraba pedido activo de secuestro en una causa judicial por “Robo”.

El procedimiento se inició tras un siniestro vial en la intersección de calles Jujuy y Don Bosco, de esta ciudad donde se vieron involucradas una camioneta y una motocicleta.

Luego, al trasladar el rodado hasta la comisaría, los uniformados realizaron la verificación de los guarismos con la División Informática Policial, estableciéndose que el vehículo presentaba un pedido activo de secuestro.

De acuerdo a los registros, la motocicleta se encontraba vinculada a un hecho de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5.

La moto fue secuestrada y el sujeto notificado de su situación procesal quedando todo a disposición de la Justicia.