Belgrano: Desarticularon dos centros de venta de drogas y detuvieron a un sujeto

• Fue en allanamientos simultáneos realizados en el barrio Nuevo de la localidad de General Manuel Belgrano.

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y su Delegación de Villa General Güemes desarticularon dos centros de distribución de estupefacientes en la localidad donde detuvieron a un sujeto y secuestraron sustancias prohibidas, dinero en efectivo, motocicletas y diversos elementos utilizados para la comercialización.

La investigación se inició a partir de información aportada por vecinos, que daba cuenta de la presunta actividad ilícita en un domicilio particular y un local comercial utilizado como “pantalla” para la venta de estupefacientes, incluso bajo la modalidad delivery.

Los datos reunidos fueron puestos a disposición del Juzgado interviniente, que ordenó allanamientos simultáneos.

En la mañana de este miércoles, con la colaboración de personal especializado, se llevaron adelante los procedimientos en el barrio Nuevo, donde en uno de los inmuebles se logró la demora de un hombre de 21 años y el secuestro de varios envoltorios de cocaína fraccionados, una balanza digital, teléfonos celulares, dinero en efectivo y tres motocicletas.

En la segunda requisa, realizado en las cercanías secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, además de elementos utilizados para el acondicionamiento de sustancias, soportes de almacenamiento digital y otros objetos de interés para la causa.

El detenido fue notificado de su situación procesal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, quedando todo con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.