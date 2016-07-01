Secuestraron mercaderías por 12 millones de pesos

Se labraron nueve actas de infracción

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial incautaron mercaderías de procedencia extranjera, sin aval aduanero, trasportadas en tres vehículos en el control ubicado en el barrio Virgen del Carmen, de la ciudad de Formosa.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:55 horas del jueves último, cuando el personal policial apostado en la avenida Gendarmería Nacional y calle España, cerca de la Cruz del Norte, observó la circulación de tres rodados que trasladaban numerosos bultos.

De inmediato se avisó a los policías del puesto de control sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de Virgen del Carmen, quienes demoraron dos camionetas Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, más un utilitario Peugeot, todos ocupados por hombres y mujeres domiciliados en la provincia del Chaco.

Tras la verificación de la carga, los policías constataron el transporte de televisores, secarropas, lavarropas, cocinas, hornos eléctricos, pavas eléctricas, zapatillas, colchas y termos, entre otros elementos de origen extranjero, sin aval aduanero.

Ante la situación, se mantuvo comunicación con el auxiliar fiscal Federal de turno, quien dispuso las actuaciones por infracción aduanera y la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A todo esto, el personal de la Subcomisaría Puente Uriburu labró nueve actas por infracción aduanera y realizó la entrega de las mercaderías a la autoridad competente, valuadas en 12 millones de pesos.



