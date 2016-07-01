Desarticularon centros de comercialización de drogas en los barrios El Palomar y Santa Rosa

Cinco personas fueron detenidas. Se secuestraron cocaína, marihuana, dinero y otros elementos

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas desbarataron puntos de venta de estupefacientes durante allanamientos simultáneos en los barrios El Palomar y Santa Rosa de esta ciudad.

Las tareas investigativas se extendieron por varias semanas e incluyeron trabajos de inteligencia, vigilancia y seguimiento, con la reunión de pruebas sobre maniobras vinculadas a la actividad ilegal.

Incluso demoraron a potenciales compradores, se secuestraron envoltorios con cocaína y teléfonos celulares, que resultaron claves para el avance de las causas judiciales.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, ordenó los allanamientos que fueron ejecutados con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa.

Durante las requisas domiciliarias, los especialistas detuvieron a cinco sospechosos, entre hombres y mujeres, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita investigada.

Además, se secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana preparados para su comercialización, dinero, teléfonos celulares, balanzas digitales con restos de sustancias, psicofármacos y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de estupefacientes.

Todos los secuestros fueron documentados por personal de Policía Científica y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



