Secuestraron mercaderías de procedencia extranjera sin aval aduanero

• El procedimiento se realizó en el marco de tareas preventivas

Uniformados de la Comisaría Seccional Tercera y de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial secuestraron electrodomésticos sin la documentación aduanera requerida para el transporte de productos extranjeros.

La intervención tuvo lugar tras un llamado recibido a través del sistema ECO 911, que alertó sobre el traslado de mercaderías sin aval legal.

De esa forma, en uno de los controles el personal policial identificó sobre la calle Rafael Obligado y avenida Juan Domingo Perón a un automóvil Volkswagen, conducido por un hombre de 47 años, domiciliado en la provincia del Chaco.

Durante la inspección del vehículo, los servidores públicos constataron que transportaba distintos electrodomésticos: 56 pavas eléctricas de diferentes marcas, cuatro licuadoras, tres termos, cinco luces de emergencia y cinco televisores de distintas pulgadas.

Ante esta situación, el auxiliar fiscal federal de turno dispuso que se labren las actuaciones por “Infracción aduanera”, dado que el valor de la mercadería no superaba el monto establecido para iniciar una causa judicial por “Encubrimiento de contrabando”.

Los elementos secuestrados fueron trasladados hasta la dependencia policial; mientras que el vehículo se entregó nuevamente a su propietario por disposición judicial.