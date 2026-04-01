Secuestraron más de 270 animales vacunos por traslado irregular

• El caso tiene un detenido. Se detectaron inconsistencias en la documentación sanitaria y el traslado

Policías de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) secuestraron 275 vacunos y detuvieron a un hombre, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en el traslado de hacienda.

El hecho se registró el jueves último, en el paraje Alto Alegre, tras la información aportada por un profesional veterinario que alertó sobre el movimiento irregular de aproximadamente 272 cabezas de ganado, con distintos destinos dentro y fuera de la provincia, sin los controles sanitarios correspondientes.

De acuerdo con las averiguaciones, parte de la hacienda debía ser inspeccionada previamente por autoridades sanitarias locales, sin embargo, se detectó la carga de datos en el sistema con un profesional ajeno a la provincia, lo que hacía inviable la verificación del estado sanitario de los animales.

Al constituirse en el lugar, el personal policial constató la existencia de un importante lote de animales en corrales, más la presencia de camiones para el traslado de la hacienda.

En ese contexto, se detectaron inconsistencias en la documentación presentada, entre ellas la falta de certificados de venta y datos incompletos en las guías, además de contradicciones por parte del responsable.

Ante esta situación, la Justicia provincial, dispuso la aprehensión del gestor vinculado a la operación, así como el secuestro preventivo de aproximadamente 272 cabezas de ganado, las cuales quedaron bajo custodia policial en el lugar.

El detenido fue notificado de su situación legal y a disposición de la Justicia, mientras que se realizarán tareas de verificación de marcas y documentación para determinar la procedencia de los animales.



