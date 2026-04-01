Reconocimientos a trabajadores y trabajadoras de la provincia en la Legislatura

En la noche del jueves 30 de abril, en la Legislatura de la provincia de Formosa fueron reconocidos trabajadores y trabajadoras, en un gesto promovido por el bloque del Partido Justicialista.

La diputada de ese bloque, la profesora Estela Escobar, dijo a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “nosotros año tras año homenajeamos al pueblo trabajador” en su día.

Por tal motivo, en la víspera del 1° de mayo se cumplió con ello, distinguiéndose a distintas personalidades por su dedicación, esfuerzo y responsabilidad. Entre las personas reconocidas, estuvo la periodista y locutora María Dolores Ramírez, jefa del Noticiero C3 que se emite por Canal 3 Formosa, cuyo medio de comunicación de la provincia funciona en el Complejo de Radio y Televisión dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social.

Ramírez es una destacada profesional de la comunicación y el periodismo con una larga trayectoria en la provincia, motivo por el cual fue merecidamente distinguida.

Al igual que otros colegas del medio como de otros organismos del Estado y también del sector privado.

La diputada, por ejemplo, mencionó “a un enfermero que vino del Lote 8 con un historial tan profundo y tan inmenso”, por lo que estaba orgullosa de haber compartido ese momento especial con él.

Esto además se enmarca, enfatizó en que “nosotros siempre estamos junto al pueblo”, y finalizó saludando a todos los trabajadores en su día.



