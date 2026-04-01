Clorinda: La Policía aprehendió a tres hombres en múltiples intervenciones

• Recuperaron dinero y elementos sustraídos

Integrantes de la brigada del Comando Patrulla de Seguridad Urbana detuvieron a tres hombres, en el marco de distintos procedimientos de prevención en la segunda ciudad.

En primer término, los investigadores aprehendieron a un joven de 20 años en el barrio Primero de Mayo por estar involucrado en una causa judicial por “Lesiones”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia.

En otro procedimiento por la sustracción de dinero a una mujer, frente a la Escuela Especial N° 2, los investigadores identificaron al presunto autor y capturaron por la calle Manuel Estrada a un hombre de 30 años, a quien se le secuestró 74.000 pesos.

Se estableció que parte del dinero sustraído habría sido utilizado para la compra de mercaderías en un comercio de la zona.

Por último, se detuvo a un individuo de 26 años en el barrio San Miguel, en el marco de la investigación de un caso de robo en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 17.

Durante el procedimiento, se recuperaron diversos elementos denunciados como sustraídos, entre ellos alimentos, utensilios de cocina y una máquina manual para elaboración de pastas.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, notificados de su situación legal y a disposición de la Justicia provincial. (Con foto)











