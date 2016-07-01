Se regularizó la disposición final de residuos biopatogénicos

Los acumulados por cuestiones climáticas nunca fueron biológicamente peligrosos y se enterraron en el predio que la empresa Recolectora del Norte S.R.L. destina para esa actividad. Vialidad Provincial trabaja en un proyecto que entregará a título de colaboración a la firma que deberá realizar las obras necesarias de modo tal que los camiones transiten durante los 365 días del año, independientemente de las lluvias u otras circunstancias-En el transcurso de la mañana de este jueves 21 de mayo, se llevó a cabo una –Audiencia de Mediación- entre el Sindicato de Camioneros de Formosa encabezado por Sergio Recalde, los Sres. Héctor Aimbinder, Mario Arellano, Julio Argentino Paz, Víctor Bobadilla y la Asesora Legal Dra. Marcela Vaca, junto a empleados de la Empresa Recolectora del Norte S.R.L., además del Gerente de dicha firma Teodoro Centurión y su Apoderado Dr. Héctor Di Biase, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca y Asesores Letrados del Organismo. En la misma, se hizo una evaluación de las causas y motivos que llevaron a que un importante cúmulo de residuos biopatogénicos debidamente tratados, debieron ser acumulados a cielo abierto, no pudiendo trasladarse los citados hasta el predio donde se efectúa la deposición final de los mismos, en atención a que por las lluvias registradas, el camino se convirtió en intransitable para los camiones y bateas de gran peso. El Gerente de la empresa encargada de recolectar y tratar los residuos biopatogénicos tanto del sector público como privado que se producen en toda la provincia, “aseguró que los restos que debieron acopiarse fuera de los galpones de la firma, fueron previamente sometidos a la esterilización por calor húmedo y presión, mediante el uso de autoclaves y calderas para eliminar la peligrosidad biológica de los residuos, antes de ser trasladados para su disposición final, por lo que los mismos nunca representaron, un peligro para la salubridad pública y el ambiente de la zona”. Asimismo, informó que en el día de mañana se estarán abonando los dos meses de sueldos a todos los empleados que trabajan en la empresa, habiéndose también hecho entrega de ropa y elementos de trabajo necesarios para esta actividad y comprometiéndose a la obtención de otros materiales que permitan garantizar la seguridad laboral de los trabajadores. Por su parte, el Defensor del Pueblo, resaltó que se pudo llegar a esta solución, “luego de las variadas y efectivas gestiones del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo del Dr. Juan Carlos Atencia para que la empresa Recolectora del Norte S.R.L. pueda afrontar sus obligaciones dentro del marco contractual vigente”, habiendo dicha Cartera advertido a la firma antes citada que no se le permitirá de ahora en adelante ningún incumplimiento y se proseguirá con la Auditoría respectiva que se lleva a cabo por los funcionarios designados y que deslindarán las responsabilidades por los hechos acontecidos. Por último, Gialluca señaló que es entendible algunas dudas y sospechas relacionadas al tratamiento de estos residuos de alto riesgo, como consecuencia de denuncias mediáticas infundadas, carentes de pruebas o indicios relacionados a la contaminación, revelándose que las evaluaciones y estudios concretados oportunamente por personal técnico calificado y que obran en la Justicia, han demostrado que el procedimiento de esterilización se ajusta a los estándares exigidos por la normativa vigente. Añadió además, que se continuarán con las fiscalizaciones en terreno de las actividades de la empresa concesionaria de este servicio y que por otra parte ya hemos instado a la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis a la prosecución de inspecciones periódicas que impidan que se repitan irregularidades como las resueltas en estos últimos días, debiéndose tomar todos los recaudos administrativos, técnicos y legales necesarios al momento del vencimiento del contrato respectivo, para garantizar a toda la comunidad que en nuestro territorio se cumple y se cumplirá con las disposiciones de Ley Provincial N.º 1.210, que establece el marco obligatorio para el manejo de residuos biopatogénicos desde su origen hasta su disposición final, habiéndose implementado un nuevo y riguroso control desde los mismos establecimientos que generan los antes citados, con los Manifiestos de Carga de los generadores (hospital, clínica, laboratorios), para así garantizar la trazabilidad del residuo desde que se genera hasta su destrucción final.



