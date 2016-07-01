El intendente Jofré recorrió los barrios Lisbel Rivira y San Antonio donde se realizan trabajos integrales

El intendente Jorge Jofré recorrió este jueves sectores de los barrios Lisbel Rivira y San Antonio, donde la Municipalidad de Formosa viene desarrollando distintos trabajos de mantenimiento urbano, con máquinas, cuadrillas y equipos afectados a tareas de limpieza, cuneteo, perfilado, recuperación de calles y mejoramiento de desagües.

En primer lugar, estuvo en el barrio Lisbel Rivira, sobre la calle Constancio Vigil. Allí, el jefe comunal observó el movimiento de las máquinas municipales y fue informado por los responsables del operativo sobre el trabajo previsto para esa zona. En ese punto se realizaban tareas de perfilado, limpieza y cuneteo, dentro de una intervención pensada para ordenar el sector y mejorar las condiciones de circulación.

Durante la recorrida, Jofré también mantuvo contacto con vecinas y vecinos que se encontraban en la zona, en una jornada de seguimiento territorial de los trabajos que se ejecutan en distintos puntos de la ciudad.

Luego, el intendente se trasladó al barrio San Antonio, donde ingresó por la calle 16 de Julio para verificar el enripiado realizado en el tramo comprendido entre Belisario Roldán y las vías férreas. En ese sector, la Municipalidad concretó durante la semana un operativo de recuperación de calzada que demandó varios días de labor.

Los trabajos incluyeron la extracción del suelo deteriorado, relleno con material especial, compactación, perfilado y conformación del terreno, para finalizar con el estabilizado y enripiado de la arteria. A estas tareas se sumaron acciones de limpieza integral y cuneteo, necesarias para acompañar la mejora de la calle y favorecer el escurrimiento del agua.

En San Antonio, además, Jofré observó el trabajo realizado sobre el canal principal, donde las cuadrillas municipales avanzaron con tareas de limpieza para mejorar el drenaje pluvial y sostener el mantenimiento general del sector.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de una planificación sostenida de mantenimiento urbano, orientada a mantener las calles de los barrios, mejorar la circulación de los vecinos y acompañar el crecimiento de la ciudad con presencia permanente en el territorio.

También remarcaron que se trata de trabajos integrales, no limitados únicamente a lo vial, ya que combinan recuperación de calzadas, limpieza, cuneteo, perfilado, compactación, enripiado y mantenimiento de canales, según las necesidades de cada zona.

De esta manera, la Municipalidad continúa desplegando sus equipos en los barrios, con tareas concretas que permiten mejorar la vida cotidiana de las familias formoseñas y sostener una ciudad más ordenada, transitable y preparada ante las lluvias.



