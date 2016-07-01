Se realizó una nueva reunión de la COPROSA para evaluar el avance de la campaña antiaftosa

Durante la jornada, autoridades y representantes del sector ganadero evaluaron el progreso de la primera campaña de vacunación 2026, que alcanza cerca del 80% de cobertura a pesar de las dificultades climáticas registradas en diversos puntos de la provincia.

Este jueves 21, en el Salón Multiuso del FONFIPRO, se desarrolló una nueva reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA). El encuentro fue organizado bajo la órbita del Ministerio de la Producción y Ambiente, con el fin de analizar el estado sanitario de la hacienda en todo el territorio provincial.

Estuvieron representantes del Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA, el CEDEVA, el SENASA, sociedades rurales, asociaciones gremiales de pequeños productores y el Ministerio de Gobierno, a través de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) de la Policía provincial, entre otros organismos.

El subsecretario de Producción Sustentable, el ingeniero Nazareno García Labarthe, encabezó la apertura del encuentro y detalló que, en esta jornada “analizamos cómo va la evolución y qué porcentaje estamos teniendo en la primera campaña de vacunación contra la fiebre aftosa 2026”.

En este sentido, recordó que “si bien finalizaba el 8 de mayo, debido a las intensas precipitaciones registradas, sobre todo en la zona Este, se solicitó una prórroga de 15 días, la cual vence este 23 de mayo”.

Sobre los niveles de cobertura, el ingeniero precisó que el avance es dispar según la región, al comentar que “hay zonas que ya superan el 100% del rodeo, mientras que otras se han visto demoradas por el clima”.

Y puntualizó que “en líneas generales, nos encontramos en un rango de entre el 75% y el 80% de vacunación”.

Por su parte, Héctor Velazco, presidente de la Fundación Sanitaria del Sudeste Formoseño (FUNSASEF), brindó detalles sobre lo que respecta al Departamento Laishí, comentando que “se complicó por las distintas caídas de agua, que inundaron los diferentes establecimientos”.

Entonces, indicó que “eso hizo que se atrasara un poco”; pero, subrayó que “actualmente se alcanzó el 83% de los animales vacunados”.



