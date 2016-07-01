Excandidato a intendente de Paoltroni cuestionó que “no maneja ni acompaña a sus dirigentes y pretende manejar la provincia”
El referente originario denunció que “la gente lo votó para que gestione desde Nación, no para que critique todos los días al Gobierno provincial” y aseguró que “no vamos a volver a confiar en esta persona que nos falló”.
El dirigente aborigen de Pozo de Maza, Antonio Luna, quien fue candidato a intendente en la lista de Francisco Paoltroni durante las últimas elecciones, reprochó al senador nacional que “ni siquiera se acordó de nosotros” cuando asumió su banca en el Congreso de la Nación y que, “hasta el día de hoy, no ha hecho ninguna obra ni gestión”.
“Este tipo ya demostró que no tiene la capacidad ni el interés, ni siquiera para acompañar a sus dirigentes. Todos ellos no están más, dejaron de trabajar porque cuando él ganó como Senador, ni siquiera se acordó de nosotros”, denunció.
Y aseveró que, quienes siguen trabajando en el equipo de Paoltroni, “son gente bien acomodada, que tienen plata, por eso siguen ahí” haciendo referencia a quienes “hacen logística”.
“Desde que él asumió como Senador, hasta el día de hoy, no ha hecho ninguna obra, ni gestión y se llena la boca hablando de las necesidades de la gente”.
Entonces, analizó Luna, “el tipo conoce de nuestras necesidades”, pero “no tiene el interés para resolverlos” y que “eso quedó muy claro”.
“La gente lo puso como Senador para que gestione a través de la Nación, no para que critique todos los días al Gobierno provincial. Pero el tipo llegó al poder y vive criticando”, señaló.
En ese marco, Luna acusó al legislador nacional de “olvidar” a los dirigentes de cada comunidad ya que “tenían que hacerse cargo de su gente y sin recursos”.
“En mi caso me dejó a cargo a mí casi 800 personas y sin recurso. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros le confiamos una vez y no vamos a volver a confiar en la persona que nos falló”, sostuvo.
Al mismo tiempo, el dirigente cuestionó que si Paoltroni “no puede manejar ni acompañar a sus dirigentes porque no tiene interés ¿cómo pretende hacerlo con una provincia?” por lo que consideró que “él no es una opción” para esta responsabilidad.
“No hay que permitir más que haga su política en esta zona, porque aquí en Pozo de Maza tiene muchos compromisos, nos falló y no vamos a volver a confiar a esta persona porque lo más triste es que él ya demostró que no tiene interés para ayudarnos a nosotros”, sentenció.