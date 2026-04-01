Se realizaron varios allanamientos en el barrio Fray Salvador Gurrieri

• Se recuperaron diversos bienes sustraídos

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a dos hombres y una mujer, en el marco de una serie de allanamientos en el barrio Fray Salvador Gurrieri por una causa por “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Las medidas judiciales se concretaron en la mañana del jueves último, con la participación de los integrantes de la Comisaría Seccional Novena, con la colaboración del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) y Policía Científica.

En el domicilio ubicado en la manzana 28, del mencionado conglomerado habitacional, se secuestraron cubiertos y juegos de sábanas denunciados como sustraídos, además de la aprehensión de una mujer de 35 años.

Luego, en la manzana 27, se secuestraron productos alimenticios de distintas marcas que fueron documentados por personal de Policía Científica.

En el lugar se procedió a la aprehensión de dos jóvenes de 18 y 23 años, sindicados como imputados en la causa.

Finalmente se incautaron varios bienes: una cocina, un sillón, un ventilador y un tubo de gas, todos denunciados como sustraídos, que fueron trasladados a la dependencia policial.

Todo fue documentado fotográficamente, mientras que los detenidos permanecen en la dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.