Recuperaron tres motocicletas, retuvieron a un adolescente y detuvieron a un sujeto

• Fueron en procedimientos realizados en Clorinda y la ciudad de Formosa

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron una Zanella ZB y dos Honda Wave, aprehendieron a un hombre y retuvieron a un joven por estar presuntamente involucrados en uno de los ilícitos.

El primer procedimiento se concretó este jueves y estuvo a cargo de los integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, en el marco de tareas de identificación de motocicletas.

Allí los uniformados verificaron una Honda Wave que circulaba sin el dominio colocado.

Al corroborar los dígitos de identificación del cuadro, a través del sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se constató que el rodado registraba pedido de secuestro en la Subcomisaría Guadalupe.

Por otra parte, miembros del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Zona Uno de Clorinda recuperaron otra moto de la misma marca, denunciada como sustraída unas horas antes en la Comisaría Territorios Nacionales.

De inmediato se dio intervención a todas las dependencias policiales y, durante recorridas preventivas, los uniformados observaron una motocicleta de similares características en una estación de servicios ubicada sobre la avenida España de esa ciudad.

Luego de verificar los datos, confirmaron que se trataba del rodado buscado, que estaba al mando de un adolescente, razón por la cual quedó retenido y entregado luego a sus padres, de acuerdo con lo dispuesto por el Juzgado en turno.

A todo esto, la motocicleta fue reconocida por su propietario, quien agradeció el rápido accionar policial que derivó en su recupero.

Por último, integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales recuperaron una Zanella ZB de 110 cilindradas sustraída en el barrio 2 de Abril de la ciudad de Formosa y aprehendieron a un hombre, de 38 años, sindicado como autor del hecho.

Los investigadores encontraron la moto este viernes último, en inmediaciones de las calles Francisco Bosch y Amadey del barrio Vial, al mando de un sujeto que intentó darse a la fuga pero que rápidamente fue interceptado.

El damnificado reconoció la motocicleta como de su propiedad y se le fue restituida por disposición judicial al presentar las documentaciones, quien agradeció al personal policial por la rápida respuesta y el profesionalismo demostrado.