Se presentará este jueves la primera Expo Motor Formosa 2026

Se realizará este jueves, a las 10.30, en resto bar “Aratirí”, la presentación oficial de la primera edición de la Expo Motor Formosa 2026, que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio en el Paseo Ferroviario.La propuesta reunirá a agencias, concesionarias, comercios y servicios vinculados al rubro automotor, en una muestra abierta al público que busca mostrar la diversidad y el movimiento de un sector con fuerte presencia en la ciudad.Hasta el momento confirmaron su participación varias agencias oficiales de automóviles y concesionarias multimarcas.También formarán parte de la exposición firmas oficiales de motos y otros espacios multimarcas del rubro motocicletas.A esa grilla se sumarán repuesteras, aseguradoras, talleres y distintos servicios complementarios. Desde la organización señalaron que la convocatoria continúa abierta, por lo que podrían incorporarse nuevos expositores en los próximos días.La Expo Motor Formosa 2026 se realizará los días 13 y 14 de junio en el Paseo Ferroviario, con autos, motos, productos, servicios y propuestas vinculadas al mundo motor.La presentación de este jueves permitirá dar a conocer los primeros detalles de la actividad, los sectores participantes y el esquema general de una iniciativa que apunta a convocar a familias, aficionados, comerciantes, trabajadores del rubro y vecinos interesados en conocer las novedades del mercado automotor local.Con esta primera edición, la Municipalidad busca acompañar una actividad que genera empleo, movimiento comercial y servicios en la capital formoseña, al mismo tiempo que fortalece el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro para la comunidad.