Se dictó una capacitación referida a acto administrativo y régimen disciplinario vigente

Destacaron que por primera vez se aborda el terma del régimen disciplinario establecido en el Estatuto del Empleado Público de la provincia de Formosa, impulsado con el fin de ofrecer conocimientos procedimentales en esta materia a responsables de Áreas de Personal y Recursos Humanos.

En el Salón Auditorio del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la provincia de Formosa, ubicado en calle Belgrano N° 856, 1° piso, en el horario de 8 a 12 de este martes 26, se dictó una nueva jornada de capacitación.

Estuvo destinada a jefes de Personal y directores de Áreas de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Provincial, y donde se abordó sobre “Principios Básicos del Acto Administrativo y Régimen Disciplinario Vigente”, que está establecido en el Estatuto del Empleado Público. Y el abordaje del mismo estuvo a cargo de la Secretaría de Legal y Técnica.

La subsecretaria de Recursos Humanos, la licenciada Gladis Mazza, resaltó la realización de esta capacitación, puesto que este fue “un entrenamiento que nuestros responsables de Áreas de Recurso Humano y de Personal lo necesitaban, ya que son los que tienen que aplicar el Régimen Disciplinario”.

En efecto, se revisó y se charló sobre esa normativa y también de la parte procedimental, lo cual consideró que fue “importante, ya que anteriormente no se había abordado este tema”.

Ahora bien, el acto administrativo, en cambio, -apuntó- sí se trató desde la Subsecretaría de Recursos Humanos, pero en lo que respecta al Régimen Disciplinario, remarcó Mazza, que fue “la primera vez por la Secretaría Legal y Técnica”.

Entre las autoridades presentes, estuvieron el director provincial de Administración de Personal, el doctor José Luis Fernández y la directora de Capacitación y Reconversión, la ingeniera María Luz de Andrés, a esta que fue la vigésima octava jornada, donde al inicio se escucharon las palabras de Mazza.







