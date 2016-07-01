Se desarrolló en Clorinda el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles”

La Coordinación de Organizaciones Estudiantiles Secundarias (COES), dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, llevó adelante el “Encuentro de Organizaciones Estudiantiles” en la Delegación Zonal Clorinda, en el marco del programa de asistencia técnica territorial destinado al fortalecimiento de los Centros de Estudiantes y las organizaciones estudiantiles secundarias.

El director de Asuntos Juveniles, Fernando Galarza, se refirió a la jornada que reunió a más de diez instituciones educativas pertenecientes a la Delegación Zonal Clorinda, contando con la participación activa de estudiantes, presidentes de centros de estudiantes, cuerpos de delegados, docentes asesores y equipos directivos, quienes compartieron espacios de diálogo, intercambio y construcción colectiva, remarcando que dichas organizaciones estudiantiles forman parte de la Federación de Centros de Estudiantes Secundario.

Acompañaron la actividad la delegada zonal, la licenciada Feliciana Coronel, junto a representantes de la Dirección de Juventud y Cultura de la Municipalidad de Clorinda, a cargo de Rolando “Pipe” Ojeda, fortaleciendo el trabajo articulado entre distintos organismos comprometidos con la participación y el protagonismo juvenil.

Durante el encuentro, el equipo técnico de COES desarrolló distintas instancias de asistencia técnica y acompañamiento institucional, abordando orientaciones sobre organización y funcionamiento de los centros de estudiantes, presentación del manual de gestión, planificación anual de actividades estudiantiles, normativas vigentes y espacios de escucha e intercambio entre instituciones.

Estas acciones forman parte de una política educativa impulsada por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación y la Subsecretaría de Educación, que busca fortalecer la participación estudiantil como herramienta fundamental para profundizar la democratización de la vida escolar y consolidar a los jóvenes como protagonistas activos dentro de sus comunidades educativas.

En este sentido, los centros de estudiantes constituyen espacios legítimos de representación democrática, donde las y los estudiantes pueden expresar sus ideas, necesidades y propuestas, participando activamente en la construcción de una escuela más participativa, inclusiva y comprometida con la realidad de las juventudes.

Asimismo, estas instancias permiten reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho, promoviendo espacios donde puedan desarrollar capacidades de liderazgo, organización, trabajo colaborativo y compromiso ciudadano, fortaleciendo su identidad y preparación para la vida social y comunitaria.

Fortalecer vínculos

La presidenta del Centro de Estudiantes de la EPES N° 49, Luz Medina, destacó la importancia de estos espacios señalando que “son oportunidades muy importantes para que los estudiantes podamos participar, expresar nuestras ideas y sentirnos acompañados en las actividades que realizamos”.

Además, remarcó que estos encuentros permiten fortalecer los vínculos entre instituciones y brindar un canal de escucha permanente para las organizaciones estudiantiles, favoreciendo el crecimiento de los Centros de Estudiantes y el compromiso de los jóvenes con sus escuelas.

Por su parte, la presidenta del Centro de Estudiantes de la E.P.E.S. N°82, Rosario Guadalupe Valente Álvarez, compartió las actividades que vienen desarrollando junto a su institución y las propuestas proyectadas para el ciclo lectivo 2026.

En ese marco, expresó que “estos espacios garantizan el acompañamiento necesario para aprender a gestionar recursos, organizar actividades y llevar adelante proyectos pensados para nuestros compañeros”. También destacó que las orientaciones brindadas por COES fortalecen el trabajo organizativo de los estudiantes y generan herramientas útiles para concretar nuevas iniciativas dentro de las escuelas.

En tanto, la presidenta del Centro de Estudiantes del Centro de Formación Profesional “Padre Ottorino Zanon”, Emilce Paulina Vázquez, comentó sobre la realidad institucional y el contexto en el que desarrollan sus actividades estudiantiles. “Nuestro centro de estudiantes representa la voz de todos los compañeros y busca acompañar sus necesidades e intereses. Tratamos de organizar actividades, escuchar propuestas y trabajar junto a la institución para mejorar la vida escolar y generar más participación entre los estudiantes”, expresó.

Centros de estudiantes como espacios pedagógicos

También participaron activamente los docentes asesores, que destacaron que su rol es fundamental para incentivar, orientar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de proyectos e iniciativas institucionales, remarcando que la participación juvenil necesita del compromiso de adultos que escuchen, contengan y brinden herramientas para que los jóvenes aprendan a organizarse y participar de manera responsable y democrática.

Asimismo, señalaron que los centros de estudiantes son espacios pedagógicos de gran valor para la formación integral, ya que fortalecen habilidades sociales, liderazgo, trabajo en equipo y ejercicio ciudadano. En este sentido, coincidieron en que los encuentros territoriales impulsados por COES permiten compartir experiencias, fortalecer vínculos y consolidar el trabajo conjunto entre estudiantes, familias, docentes y directivos, promoviendo escuelas más participativas, democráticas e inclusivas.

Desde COES señalaron que este tipo de encuentros territoriales permiten no solamente acompañar técnicamente a las organizaciones estudiantiles, sino también escuchar las realidades, necesidades y experiencias de directivos, docentes asesores y estudiantes de cada comunidad educativa, fortaleciendo el trabajo articulado y la construcción colectiva de propuestas institucionales.

Además, remarcaron que el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles se encuentra plenamente vinculado a los lineamientos de la política educativa provincial y a los objetivos de la Educación Secundaria, promoviendo la formación de jóvenes críticos, responsables, solidarios y comprometidos con la participación democrática, la vida saludable, el trabajo colaborativo y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

En este marco, el Modelo Formoseño continúa consolidando políticas públicas educativas que ponen a los jóvenes en el centro de las acciones institucionales, garantizando espacios de participación, escucha y protagonismo juvenil en toda la provincia.

Estas acciones son posibles gracias al acompañamiento permanente del Gobierno de Formosa, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, quien impulsa políticas educativas orientadas a fortalecer la formación integral, la participación democrática y el desarrollo de las juventudes formoseñas.

Finalmente, desde la organización destacaron que estos encuentros representan una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo los Centros de Estudiantes como espacios de construcción democrática, diálogo y participación activa, donde las juventudes puedan desarrollar capacidades, valores y experiencias que contribuyan no solo a mejorar la vida escolar, sino también a formar ciudadanos comprometidos con el presente y el futuro de la comunidad formoseña.



